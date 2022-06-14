國軍四上將職務異動 立委：合理調動

國軍今日宣佈上將人事異動案，牽動4位高階將領人事佈局，民進黨立委王定宇認為從時間點來看，此次調動屬於合理也符合過去慣例。而即將轉任戰略顧問的國防大學校長張哲平上將（見圖），雖在上一波調動時傳出與共諜案有關，但經查明並未涉案且是證人，其轉任戰略顧問繼續為國效力，也證明還張的清白。（國防部提供）

2022/06/14 12:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今日宣佈上將人事異動案，牽動4位高階將領人事佈局，相關人令將於6月16日生效，民進黨立委王定宇今日表示，從時間點來看，此次調動屬於合理也符合過去慣例。而即將轉任戰略顧問的國防大學校長張哲平上將，雖在上一波調動時傳出與共諜案有關，但經查明並未涉案且是證人，其轉任戰略顧問繼續為國效力，也證明還張的清白。

國防部今日上午表示，奉總統核定，上將職務將有所調整，國防大學校長張哲平上將調任總統府戰略顧問，並由海軍司令劉志斌上將接任國防大學校長。海軍司令則由副參謀總長執行官梅家樹上將接任，原任副參謀總長的空軍中將鄭榮豐，則將晉任二級上將，接任副參謀總長執行官一職，相關人令於6月16日正式生效。

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前參謀總長黃曙光去年屆齡退伍後，原傳出可能由張哲平或陳寶餘接任，但總統核定由陳寶餘接任，事後傳出有共諜欲與張哲平接觸，致使影響高層人事佈局。不過，張哲平當時透過轉述表示，此為捕風捉影、穿鑿附會，他在軍中任職數十載，養成良好保密習性，並嚴守保密與廉政規範，絕無不法，相關單位若有需要他本人親自說明疑義，將全力配合。而張哲平後續以證人身份協助調查，國安局長陳明通、國防部長邱國正事後也紛為張的清白與操守掛保證。

王定宇今日表示，我國高階將領調動，時間點都屬於合理，也符合過去慣例，高階上將為國家棟樑人才，人數非常有限，時間到了「該調動就調動」，這屬於三軍統帥權利。而張哲平上將從擔任空軍、國防大學到總統府戰略顧問等職務，都是優秀的將領，雖在上一波調動時傳出與共諜案有關，但經查明並未涉案且是證人，其轉任戰略顧問繼續為國效力，也證明還張的清白。

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