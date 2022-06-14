7位上將年資、經歷比一比 劉志斌被看好明年接任參謀總長

圖為劉志斌上將（右）去年主持海軍救難艦開工典禮。（台船提供）

2022/06/14 11:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今日宣布上將人事異動案，牽動4位高階將領人事佈局，相關人令將於6月16日生效，其中，原任海軍司令的劉志斌調任國防大學校長，考量參謀總長軍種輪替特性，以及現役上將的資歷，明年劉是否成為接任參謀總長的潛在人選，有待觀察。

除了總統府上將戰略顧問，國防部編制內共有7位上將，最資深者為陸軍官校69年班的參謀總長陳寶餘，陳原已於今年4月滿64歲屆齡，但由於陳於去年7月才就任總長職務，若屆齡退伍，任期僅10個月，因此，總統蔡英文今年4月依據國防部修訂的「陸海空軍軍官士官服役條例」，核定陳寶餘延任1年。

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除了陳寶餘之外，其餘上將的年班分別為國防部軍備副部長王信龍的陸軍官校專科班第1期（同等於69年班）、陸軍司令徐衍璞的陸軍官校72年班、準國防大學校長劉志斌的海軍官校73年班、準海軍司令梅家樹的海軍官校74年班，以及副總長執行官鄭榮豐、空軍司令劉任遠的空軍官校74年班。

雖蔡總統上任之時，曾有同為陸軍上將的邱國正，接任嚴德發擔任參謀總長的先例，但隨後又恢復參謀總長軍種輪替擔任的慣例，邱國正之後的參謀總長繼任者，分別為海軍上將李喜明、空軍上將沈一鳴、海軍上將黃曙光以及陸軍上將陳寶餘。考量年班與資歷，劉志斌明年接任參謀總長的機會相對較高。

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