北約軍委會高層：瑞典和芬蘭可自行決定是否提出申請加入

北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將包爾（見圖）12日表示，「北約並未排除任何可能的新成員，將由瑞典和芬蘭自行決定是否要加入」。（歐新社）

2022/04/13 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭後，使周邊國家擔憂，芬蘭與瑞典相繼傳出考慮加入北大西洋公約組織（NATO），對此北約軍事委員會高層昨（12日）表示，「北約並未排除任何可能的新成員，將由瑞典和芬蘭自行決定是否要申請加入」。

綜合外媒報導，北約軍事委員會主席、荷蘭海軍上將包爾（Rob Bauer）於本週出訪南韓商討烏克蘭情勢，昨（12日）召開記者會時針對芬蘭、瑞典加入北約的議題回應，「北約沒有排除任何可能的新成員，將由瑞典、芬蘭自行決定是否提出申請加入」。

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包爾透露，就烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）要求，11日已和南韓國防部長官徐旭和聯合參謀本部議長元仁哲討論烏軍援助方案，而南韓當局則表態「現階段僅提供非戰鬥物資援助」；他強調，「北約沒有向任何國家施壓，要求對方向烏國提供武器」。

包爾說，北約和其成員國將繼續提供「一切可能性的援助」，以確保烏克蘭的生存，然北約將不會派遣軍機或軍隊前往烏國作戰。

據悉，外交事務部發言人札哈羅娃（Maria Zakharova）今年2月底曾警告，芬蘭與瑞典考慮加入北約，將會面臨嚴重的軍事和政治後果，而美國官員則稱，「芬蘭和瑞典最快將會在今年6月申請加入北約」。

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