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    張哲平遭共諜案波及 邱國正：我對他忠誠度百分之百信任

    立法院外交及國防委員會27日邀請國防部長邱國正報告業務概況並備質詢，邱國正會前受訪。（記者廖振輝攝）

    立法院外交及國防委員會27日邀請國防部長邱國正報告業務概況並備質詢，邱國正會前受訪。（記者廖振輝攝）

    2021/09/27 10:00

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防大學校長張哲平上將遭媒體報導指，被共諜組織意圖接觸，檢調也以證人身份約談張。對此，國防部長邱國正今在立法院首度表態表示，他對張哲平的忠誠度百分之百信任，「我以我的身份做擔保」。

    立法院外交及國防委員會今日邀請邱國正業務報告、備詢，國民黨立委溫玉霞今日詢問，媒體所報導「史上最大共諜案」是真是假？張哲平是否因此案錯失接任參謀總長機會？邱國正相不相信張哲平對國家忠誠度？

    邱國正表示，他對他所有同仁都具有信心，對於國家的忠貞、服從、工作推動都沒問題，至於標題，他不予置喙。邱國正表示，張哲平曾跟他報告此事，以證人身份接受檢調約談後也有跟他說明，張哲平說他很難過、忠誠度被懷疑。

    邱國正表示，既然司法已啟動調查，國軍予以尊重，但他對忠誠度百分之百信任，「我以我的身份做擔保」。而總統也知道此案。

    溫玉霞問，外傳國安單位建議調整張哲平職務的原由為何？邱國正表示，前參謀總長黃曙光屆退時，可以接任的就幾個人而已，但張哲平並非因為此案被排除，而是國軍有考量軍種、年班、當前任務、政務推動等，不會因為這個案子而「整他（張哲平）」，人事作業都很公平。

    溫玉霞質疑，若邱國正信任張哲平信任度，國軍為何不幫他澄清？邱國正表示，因為此案進入司法程序，考量司法不公開，國軍不能也無法幫張說明，國軍立場站不住。

    國防部長邱國正對國防大學校長張哲平上將（圖）忠誠度百分之百信任。（資料照）

    國防部長邱國正對國防大學校長張哲平上將（圖）忠誠度百分之百信任。（資料照）

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