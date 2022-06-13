史瓦帝尼是第三大酒精進口來源國 蔡英文：兩國是攜手防疫重要夥伴

我非洲友邦史瓦帝尼新任駐台大使蒙西比（Promise Msibi）（左）。（資料照，外交部提供）

2022/06/13 13:35

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日接受史瓦帝尼王國新任駐台大使蒙西比（Promise Msibi）呈遞到任國書，歡迎他來台履任，並期盼台灣和史瓦帝尼持續在經貿、能源、公衛及資安等領域，展開更多合作計畫，持續深化兩國夥伴關係。總統也提到，疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大酒精進口來源國，兩國也合作在史瓦帝尼生產醫療口罩，台灣和史瓦帝尼也是攜手防疫的重要夥伴。

總統表示，2018年4月，她曾經訪問史瓦帝尼王國，共同慶祝兩國建交50週年；很高興在一個多月後，恩史瓦帝三世國王（King Mswati III）也來台灣訪問。當時她在史瓦帝尼，深刻感受到兩國合作的情誼，也實地見證了兩國在各領域交流的成果。這幾年來，台灣和史瓦帝尼也持續在經貿、能源、公衛以及資安等領域，展開更多合作計畫。

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蔡總統提到，尤其疫情期間，史瓦帝尼成為台灣第三大的酒精進口來源國，我們兩國也共同合作，在史瓦帝尼生產醫療口罩。這些合作顯示，台灣和史瓦帝尼的堅定情誼，也是攜手防疫的重要夥伴。

總統也藉這個機會特別感謝史瓦帝尼，多年來在國際場合，堅定支持台灣的國際參與。她並盛讚蒙西比大使的外交資歷豐富，是非常優秀的外交官，過去曾經訪問台灣，長期以來也相當支持台灣。這次獲派駐台，不但展現恩史瓦帝三世國王對台灣的重視，也顯示對大使的肯定。

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