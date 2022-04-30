吳釗燮親電祝賀生日 史瓦帝尼國王：感謝台灣持續合作

外交部長吳釗燮與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世通電。（外交部提供）

2022/04/30 06:38

〔記者楊丞彧／台北報導〕外交部表示，外交部長吳釗燮29日晚間代表總統蔡英文致電我國友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III），祝賀史王恩史瓦帝三世54歲壽誕，並祝福史王身體安康，史國國運昌隆。吳釗燮期盼史國各項領域持續進步，台灣將竭誠與史國攜手合作，共創未來國家發展，持續深化兩國邦誼，並增進兩國人民福祉。

恩史瓦帝國王表示，感謝台灣協助史國持續推動各項嘉惠民生的雙邊合作計畫，欣見台史兩國在經貿、能源、公衛醫療、資通訊、農業及基礎建設等各項領域均已有豐碩的合作成果。

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吳釗燮另代表我國政府及人民，感謝史國長期支持台灣，屢屢在國際場域為台灣仗義執言，這份深厚的情誼讓台灣人民深受感動，期許台史邦誼歷久彌堅。最後，吳釗燮也代表蔡總統歡迎國王及王母於疫情趨緩後，擇期率團訪台，深化兩國友好邦誼。

我國與史瓦帝尼王國於1968年建交，並在史國設有大使館，史國在台亦設有大使館及聘任駐台名譽領事，兩國邦誼篤睦。另為協助史國經濟發展，我國在史國派駐有技術團及醫療團，推動醫療衛生、農業、資通訊、職訓教育及科技等各項民生合作計畫。

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