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    台灣技術團輔導小農自產草莓 成功在史瓦帝尼大熱銷

    國合會輔導的農民馬錫科（Mrs. Maseko）於田間收穫草莓。（國合會提供）

    國合會輔導的農民馬錫科（Mrs. Maseko）於田間收穫草莓。（國合會提供）

    2021/09/28 14:25

    〔記者呂伊萱／台北報導〕國合會輔導非洲友邦史瓦帝尼農民種植草莓，透過種苗提供、友善環境技術支持、媒合超市通路三管齊下的方式，協助史國農民自產自銷草莓。國合會副秘書長史立軍今天說，輔導所生產的草莓在當地超市大熱銷，受輔導農民收益也翻倍，成功地催生了在地草莓經濟力，盼能讓此產業在史瓦帝尼生根。

    史立軍今天出席外交部例會，分享了國合會協助史瓦帝尼農民種植草莓的故事。史立軍說，草莓難以存放，史瓦帝尼以往都是從南非進口草莓，技術團看到了當地有此商機，便協助當地農民種植草莓。

    史立軍說明，國合會技術團的輔導策略分為3個層面，首先運用組織培養技術，生產優質草莓種苗供農民種植。接著輔導史國小農以減少使用農藥、殺草劑的環境友善方式栽培，以產出環保又新鮮的草莓。而成功栽種出第一批史國自產草莓後，技術團也輔導農民進行產品設計和包裝，提高附加價值，並成功協助草莓在當地知名超商上架。

    史立軍表示，由國合會輔導所生產的草莓每盒售價近25史鍰（約新台幣50元），以當地物價而言並不便宜，但仍被搶購一空。史國消費者表示，相較於進口草莓，在地產草莓新鮮大顆，風味也更加香甜。

    史立軍舉例，一位原本種植平價蔬菜的史瓦帝尼農民馬錫科（Dumsani Maseko），在國合會技術團鼓勵下改種草莓，今年6月至今已賣出900公斤草莓，收益增加近2倍，為生活帶來巨大改變。馬錫科並用增加的收入添購電子秤和電冰箱等設備，進一步加強採收後的處理及分級包裝。馬錫科也高興地向其他農民推廣種植草莓的優點。

    史立軍說，國合會成功為史瓦帝尼催生草莓在地生產商機，未來將持續協助當地小農打造在地草莓經濟力，盼能協助史瓦帝尼逐步降低草莓進口量，讓每年進口35公噸共15萬美元的草莓商機，由史國農民共享，讓此產業在史瓦帝尼生根。

    國合會輔導的農民馬錫科（Dumsani Maseko）進行草莓田間分級及包裝。（國合會提供）

    國合會輔導的農民馬錫科（Dumsani Maseko）進行草莓田間分級及包裝。（國合會提供）

    國合會技術團輔導史瓦帝尼農民種植草莓，從種植到包裝上架，所產的草莓外盒上印有「TaiwanICDF」logo。（國合會提供）

    國合會技術團輔導史瓦帝尼農民種植草莓，從種植到包裝上架，所產的草莓外盒上印有「TaiwanICDF」logo。（國合會提供）

    國合會技術團輔導史瓦帝尼農民種植草莓，正式在超市上架畫面。（國合會提供）

    國合會技術團輔導史瓦帝尼農民種植草莓，正式在超市上架畫面。（國合會提供）

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