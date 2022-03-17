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    司法史首例！ 調查局赴史瓦帝尼 移交2走私犀牛角受刑人回台

    調查局今天自友邦史瓦帝尼王國，將在史瓦帝尼走私價值7200萬元犀牛角的蕭姓、陳姓人犯移交回台服刑。（調查局提供）

    調查局今天自友邦史瓦帝尼王國，將在史瓦帝尼走私價值7200萬元犀牛角的蕭姓、陳姓人犯移交回台服刑。（調查局提供）

    2022/03/17 16:34

    〔記者錢利忠／台北報導〕我國與非洲友邦史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」後，雙方今首度移交2名受刑人犯回台，創下兩國司法史上首例。

    調查局今天自友邦史瓦帝尼王國，將在史瓦帝尼走私價值7200萬元犀牛角的蕭姓、陳姓人犯移交回台。

    2名人犯於2017年間自史瓦帝尼搭機，企圖走私價值逾7200萬元的犀牛角，並在當地機場遭查獲，各被判刑11年定讞。2人已在海外服刑近5年，日前透過在台家屬向法務部陳情，盼能返台服刑。

    本專案原計劃於前年接返2人回台，適逢疫情而數度喊停，直至今年2月疫情趨緩、航班復飛，法務部評估有重啟接返的必要，調查局即整裝待命，於3月11日啟程前進非洲。

    由於國際政治因素，戒護團隊回程需採陸路並多次轉機，可謂困阻重重，調查局指派兩度駐泰、熟稔跨國押解作業的科長賀宗正帶隊，率戒護6人小組突破重圍，歷經千里路遙，終於完成使命。

    我國「跨國移交受刑人法」於2013年1月完成立法，法務部於2019年2月與史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」，是台灣首度與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定。

    調查局今天自友邦史瓦帝尼王國，將在史瓦帝尼走私價值7200萬元犀牛角的蕭姓、陳姓人犯移交回台服刑。（調查局提供）

    調查局今天自友邦史瓦帝尼王國，將在史瓦帝尼走私價值7200萬元犀牛角的蕭姓、陳姓人犯移交回台服刑。（調查局提供）

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