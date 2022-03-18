首例！史瓦帝尼走私犀牛角 押回2台男

調查局17日晚間押解在史瓦帝尼因走私犀牛角遭判刑入獄的台灣籍男子蕭臻瀨（押解前者）、陳貝勳（押解後者）返台。（記者劉信德攝）

2022/03/18 05:30

〔記者劉信德／台北報導〕台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳在史瓦帝尼走私犀牛角被判刑十一年，入獄近五年後申請返台服刑，法務部調查局昨晚押解兩人返台，送往台中看守所發監執行剩餘刑期。這是台灣與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定後，移交受刑人犯回台的首例。

台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳，二○一七年二月在我國友邦史瓦帝尼，企圖搭機夾帶走私二十四塊犀牛角（價值約台幣七二○○萬元） 被查獲。

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盜獵殺害4隻犀牛入獄

蕭等兩男共盜獵殺害四隻犀牛，其中三隻在南非、一隻在史瓦帝尼，取下犀牛角切割後欲夾帶回台販售，兩人各被史國判刑十一年定讞，已服刑近五年。

蕭、陳兩人透過家屬向法務部申請返台服刑，原計劃於前年押解兩人回台，適逢疫情數度喊停，直至今年二月疫情趨緩、航班復飛才重啟押解任務。

調查局專案小組戒護押回

調查局成立專案小組飛往史瓦帝尼，與史國司法機關進行人犯移交程序後，搭乘星宇航空班機自泰國轉機，昨晚七點順利押解蕭、陳兩人返台。

兩人穿著全套防護衣、頭戴面罩，手上套著白色束帶，在調查局人員戒護下步入候機室，確認採檢陰性上銬，帶往台中看守所完成隔離檢疫程序後，發監執行剩餘刑期。

我與史國首度移交受刑人

我國「跨國移交受刑人法」於二○一三年一月完成立法，法務部於二○一九年二月與史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」，是台灣首度與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定，昨首度移交兩名受刑人犯回台，也創下兩國司法史上首例。

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