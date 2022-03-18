首例！史瓦帝尼走私犀牛角 押回2台男
2022/03/18 05:30
〔記者劉信德／台北報導〕台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳在史瓦帝尼走私犀牛角被判刑十一年，入獄近五年後申請返台服刑，法務部調查局昨晚押解兩人返台，送往台中看守所發監執行剩餘刑期。這是台灣與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定後，移交受刑人犯回台的首例。
台灣籍男子蕭臻瀨、陳貝勳，二○一七年二月在我國友邦史瓦帝尼，企圖搭機夾帶走私二十四塊犀牛角（價值約台幣七二○○萬元） 被查獲。
請繼續往下閱讀...
盜獵殺害4隻犀牛入獄
蕭等兩男共盜獵殺害四隻犀牛，其中三隻在南非、一隻在史瓦帝尼，取下犀牛角切割後欲夾帶回台販售，兩人各被史國判刑十一年定讞，已服刑近五年。
蕭、陳兩人透過家屬向法務部申請返台服刑，原計劃於前年押解兩人回台，適逢疫情數度喊停，直至今年二月疫情趨緩、航班復飛才重啟押解任務。
調查局專案小組戒護押回
調查局成立專案小組飛往史瓦帝尼，與史國司法機關進行人犯移交程序後，搭乘星宇航空班機自泰國轉機，昨晚七點順利押解蕭、陳兩人返台。
兩人穿著全套防護衣、頭戴面罩，手上套著白色束帶，在調查局人員戒護下步入候機室，確認採檢陰性上銬，帶往台中看守所完成隔離檢疫程序後，發監執行剩餘刑期。
我與史國首度移交受刑人
我國「跨國移交受刑人法」於二○一三年一月完成立法，法務部於二○一九年二月與史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」，是台灣首度與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定，昨首度移交兩名受刑人犯回台，也創下兩國司法史上首例。