史瓦帝尼新使蒙西比拜會吳釗燮 遞交到任國書副本

我非洲友邦史瓦帝尼新任駐台大使蒙西比（Promise Msibi）今天上午拜會外交部長吳釗燮，遞交到任國書副本。（外交部提供）

2022/05/24 15:19

〔記者呂伊萱／台北報導〕我非洲友邦史瓦帝尼新任駐台大使蒙西比（Promise Msibi）今天上午拜會外交部長吳釗燮，遞交到任國書副本。蒙西比表示，將致力於推動台史兩國交流，深化邦誼。吳釗燮歡迎大使履新，同時感謝史國長期支持台灣的國際參與。

史瓦帝尼王國任命原駐非洲聯盟（AU）兼駐衣索比亞大使蒙西比（Promise Msibi），擔任駐中華民國（台灣）特命全權大使。蒙西比今天上午赴外交部拜會外交部長吳釗燮，並呈遞到任國書副本。

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吳釗燮歡迎蒙西比大使履新，並期許攜手深化台史兩國友好邦誼。吳表示，台史兩國關係密切友好，我國十分珍視兩國邦誼，同時也代表台灣政府與人民感謝史瓦帝尼長期支持台灣參與國際組織及活動。

吳釗燮也與蒙西比大使就兩國在發展合作、公衛醫療、資通訊、教育、經貿、農業及文化等方面的交流，以及台灣的國際參與、台海情勢等議題廣泛交換意見。

根據外交部新聞稿，蒙西比向吳釗燮轉達史王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）對我國政府提供各項合作的謝忱，並允將致力推動台史兩國政府及人民間的交流，深化兩國邦誼。

外交部亞非司副司長吳正偉今天表示，吳正偉說，蒙西比大使深獲史王倚重，為史王所信任的人選，且與我國駐史國大使館維持良好的互動關係。

蒙西比現年57歲，曾先後擔任史國國會眾議院執行秘書、駐衣索比亞公使、駐非洲聯盟大使、外交部禮賓司司長及國會眾議院執行秘書等職，為史國資深外交官；蒙西比2004年曾訪台參與「國際國會議員亞太地區安全論壇第一屆年會」，2011年也曾陪同王母訪台出席國慶大典。

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