中國賤招打壓 陳吉仲：早已提前佈局

中國片面以「檢出禁用藥物」為由，宣布自明（13日）起暫停受理台灣石斑魚輸入，農委會主委陳吉仲今表示，農委會早已準備1.4億元經費作產銷調節，強化對國內外市場拓銷，避免對單一市場過度依賴。（資料照）

2022/06/12 15:17

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國片面以「檢出禁用藥物」為由，宣布自明（13日）起暫停受理台灣石斑魚輸入，農委會祭出三措施因應，農委會主委陳吉仲今表示，農委會早已準備1.4億元經費作產銷調節，強化對國內外市場拓銷，避免對單一市場過度依賴。

針對中對台的石斑魚禁令，農委會推估暫停出口後受影響數量為3600公噸。漁業署代理署長范美玲表示，3項因應措施包括調節產銷期、強化海外市場拓銷各1千噸，另1600噸轉內銷。

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確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）隔離中的陳吉仲，今透過電話表示，早在中國片面宣布禁止台灣石斑魚輸入前，農委會就編列了1.4億元經費，協助漁民做產銷調節，從飼料補助、低利貸款等，輔導陸上養殖業者轉往海上放養，並強化內、外拓銷。

陳吉仲說，提前佈局的還有針對台灣農漁畜產品冷鏈技術進行全面改革，像是此次石斑魚重要產地屏東鹽埔、高雄興達港，都在去年規劃、今年開始打造冷鏈中心，依產品、產地及內外銷市場需求，即時保鮮、包裝。

中國片面宣布暫停台灣農漁產品進口已非第一次，去年3月起全面暫停台灣鳳梨輸入、中秋連假期間又暫停釋迦和蓮霧輸入。農委會以拓展內外銷措施因應，成功將鳳梨轉單至日本，在外銷獎勵下也，也增加國產水果對香港、新加玻、加拿大及馬來西亞等原有市場的出口量。

陳吉仲昨指出午仔魚、芒果和文旦柚等，外銷高度倚賴中國市場，且比重超過7成5的農漁畜產品都可能遇上類似事件。今天他再說明，農委會已提前佈局，並持續加強分散市場，除了上述針對水產品的產銷調節、強化冷鏈等措施，水果的部分也有準備。

陳吉仲舉芒果為例，日本、韓國都相當喜歡台灣的芒果，但芒果要外銷到日、韓，因檢疫需求，必須先經過「蒸熱」手續，讓常溫的芒果來到46.5度以殺死蟲卵，風味也因此受到影響，政府補助國內業者研發低溫技術，引進歐洲的設備，以零下80度低溫解決外銷檢疫問題，現在已經準備好，今年就能外銷。

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