批中共貿易武器化 吳釗燮：和中國做生意只是幫他們添軍火

台灣石斑魚資料照。（農委會提供）

2022/06/12 13:08

〔記者呂伊萱／台北報導〕繼鳳梨、釋迦、蓮霧後，中國明（13）起封殺台灣石斑魚。外交部長吳釗燮今天批評，「購買商品、竊取技術、再將貿易武器化」是共產黨一貫的做法，與中國自由公平貿易是天方夜譚，和中國做生意「只是在為他們增添軍火」。

中國10日晚間突襲宣布將自13日起暫停台灣石斑魚輸入中國，農委會啟動措施因應。總統蔡英文昨提嚴正譴責中國一而再、再而三違反國際貿易規範，打壓台灣的農產品，對兩岸的貿易正常往來毫無幫助，更是片面傷害兩岸關係。

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蔡總統強調，國際貿易處置慣例是個案退運或銷毀，而不是全面禁止進口，中國的做法已經違反國際貿易邊境檢驗慣例。台灣也不排除向WTO申訴。蔡英文說，台灣輸出的石斑魚都符合國際規範。去年被中國通報3件不合格個案，在確認安全無虞並強化源頭用藥管理後，都正面回復中國，但中國都未再進一步提供科學證據。

外交部長吳釗燮今天透過外交部推特表示，北京先前禁止台灣的「自由鳳梨」，現在目標轉向台灣的石斑魚。吳釗燮直言，「購買商品、竊取技術、再將貿易武器化」是共產黨一貫的做法，與中國自由公平貿易是天方夜譚，和中國做生意「只是在為他們增添軍火」。

吳釗燮接受外媒專訪時也曾向國際呼籲，與中國打交道時，永遠不該妥協。且中國時常將貿易武器化，中國對待立陶宛、捷克與澳洲都是例子。與專制國家生意往來時，應謹慎避免這種商業關係傷害國家安全。

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