中國突襲禁台石斑 蘇貞昌視察屏東：中國隨時用政治干預貿易

行政院長蘇貞昌視察銷售美國的佳德綠能漁場。（記者陳彥廷攝）

2022/06/12 15:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國日前突襲宣布要禁止台灣養殖石斑魚輸銷中國，引發漁業界震撼，行政院長蘇貞昌今天去屏東視察，他表示，屏東是全台最大產地，中國過去養殖技術也是靠台灣，但現在翻臉不認人，就是隨時用政治手段干預貿易。

蘇貞昌今天至首間採魚排方式將石斑銷往美國高端市場的佳德綠能漁場視察，他說，屏東最好的水產品就是石斑，在台灣也是國內一級魚產，佔全台40%產量，而全國產量大多也集中在南部，但像中國這樣隨時用政治手段來作貿易，全世界沒有國家像這樣，且中國的農、水產若來台灣驗出不合格，台灣就是退運或銷毀，全世界皆如此，不會有人以此而全部停止進口，但中國藉口台灣鳳梨、釋加、蓮霧怎樣，現在農產品用完了，就開始對付水產品。

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蘇貞昌說，還好台灣的漁民很聰明，早已進行因應，產量已控制，在銷路也有控制，從2019年出口1.4萬噸，到去年減為6600公噸，但坦言仍會受到影響，今年已出口約3000公噸，大概有3600公噸受影響，但這會受到影響，就是中國實在「沒道理」，不應該這樣違反國際貿易的規範，但中國向來就是這樣，他查不到任何證據，我們把檢驗結果告訴他，但他們就是已讀不回，就是用政治干擾貿易。

「政府絕不容漁民吃虧」，蘇貞昌指出，目前已推出數種作法因應，包括調節上市的量及期間，擴大內銷並加強拓展外銷等等，他強調這個關卡已迫在眉睫，要請農委會儘速實施，並以鳳梨成功產銷為例，要求農委會面面俱到的實施各種措施。

蘇貞昌表示，以前石斑魚對台灣社會來說是高貴的魚，加上體積又大，以往台灣民眾採用輪切的方式來作為小家庭的烹煮食材，認為這個方法農委會要加強深化，並四面行銷刺激銷路，這也是政府該作的。

蘇貞昌並指示，冷鏈就是調節產期產量的好方法之一，也要農委會趕快核定枋寮大庄冷凍工廠的工程，因為他「經費都已傳便便（台語）」，另外像新園鄉的冷凍卸漁、潮州的農產冷鏈廠，這些都是實事，也是政府該作的事情。

蘇貞昌話鋒一轉指出，台灣的養殖戶很有規矩，不會用藥，要是有，台灣政府查得一定也比中國政府嚴格，所以中國不要來這套，但也強調自己的措施要作好，現在希望政府把通路作出來，他也要向同胞報告，台灣對美國、加拿大及紐西蘭開拓有成，大量外銷都有通路，現在連與歐洲都關係良好，好幾團來台灣，現在他們不只對台灣的半導體、晶片有興趣，對台灣相關農產品也讚不絕口，過去，台灣和歐洲哪有這種層面的交流。

他並指示農委會，歐、美的飲食習慣與台灣不同，要將行銷銷售的產品要符合他們的市場，蘇貞昌重申，這些都是政府要作的，他強調，台灣政府面對中國打壓，各種情況政府都很清楚，大家團結一致跨過困難，一定會走得更寬更廣，就像現在農產品銷美、日，價格比較好，量也比較多，政府會盡力來作，請養殖戶全力配合，並向漁民鼓勵。

蘇貞昌視察銷售美國的佳德綠能漁場。（記者陳彥廷攝）

蘇貞昌視察銷售美國的佳德綠能漁場。（記者陳彥廷攝）

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