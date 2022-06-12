中禁台石斑魚 蘇貞昌：蠻橫且違背國際貿易慣例

行政院長蘇貞昌12日到屏東視察。（記者羅欣貞攝）

2022/06/12 11:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中國禁台灣石斑魚輸中，行政院長蘇貞昌今天（12日）到屏東視察時表示，中國以驗出有用什麼藥劑為由，「但我們檢驗完全沒有，我們把相關的科學證據給他，他也已讀不回」，這種做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例。

行政院長蘇貞昌今天（12日）除了到部立屏東醫院慰勉醫護人員，也到產區視察石斑魚養殖，媒體詢問他「去年（2021年）中國禁止我國鳳梨輸入，現在又禁止石斑魚，傳出下一個是午仔魚？中國不斷違反國際貿易規範，院長怎麼看？後續是否有因應配套？以及中國再度打壓我國農產，但朱立倫認為關鍵應該是恢復兩岸互動？」

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蘇貞昌表示，中國一直都不遵守國際規範，而且常常是政治指導一切、政治控制一切，台灣的農產品在世界出名，過去已經看到中國沒道理地打擊、打壓我們的釋迦、鳳梨、蓮霧，現在又到水產品來了。

蘇貞昌進一步指出，「他所謂驗出有用什麼藥劑，我們檢驗完全沒有，我們把相關的科學證據給他，他也已讀不回，這種做法不但蠻橫，而且違背國際貿易慣例，國際上，如果你有驗出哪一批怎麼樣，就是退運、就是銷毀，中國輸台的農產品也有這種狀況，我們都依這樣做，現在中國又一次地不遵守國際規範。」

蘇貞昌說，今天特別來屏東，為屏東養石斑魚的農民及漁民及全國的漁民、農民加油打氣；同時，農委會也已經宣布會依總統指示，我們做好各種方面對應措施，要給漁民做相關的幫忙外，我們會更大力地拓展國際的市場。

蘇貞昌表示，我們也早就做各種冷鏈的設備，讓整個漁產品、農產品都能夠調節產期、產量。更重要的是，我們會從各種方面對國際上，希望台灣的農產品能夠被國際接受。過去放在同一個籃子的過度倚賴中國，我們就是會遭受他的這種政治勒索、敲詐。

至於跟中國，蔡總統多少次都是公開場合說，對中國我們沒有預設立場，我們始終是善意的，只要對等、互惠，不設政治前提，我們都願意跟中國善意往來。

蘇貞昌還指出，而對中國這種軍機擾台、軍艦擾台、無理打壓、政治操作，最不講理的是中國，台灣沒有要關閉對中國的大門，是中國用各種手段欺壓、對台灣無理，我們應該抗議的是中國，希望大家團結一致，面對真正打壓台灣的人，我們要為台灣發聲，對中國抗議。

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