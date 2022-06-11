大城鄉長索賄判刑「快處理」 民進黨縣黨部臨時執委會流會…

停職中的彰化縣大城鄉長蔡鴻喜，因綠電工程索賄二審判4年5月。（資料照，翻攝彰化縣大城鄉公所臉書）

2022/06/11 22:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民進黨籍彰化縣大城鄉長蔡鴻喜被控在綠電工程收取賄賂300餘萬元，台中高分院二審判4年5月徒刑，目前停職中的。民進黨彰化縣黨部召開臨時執委會卻流會，引來高層關切；黨部人士強調，這是受矚目案件，將會儘速明快處理以展現紀律！

民進黨彰化縣黨部人士指出，蔡鴻喜涉案已二審宣判，雖然可以再上訴，但已遭縣府停職，監察院也針對「彰化大城綠電工程蟑螂案」認定蔡鴻喜等人應受懲戒，依法提案彈劾，移請懲戒法院審理，中央黨部高層也高度關切，認為應該明快處理。

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民進黨彰化縣黨部主委已完成交接，執委會成員6月下旬才會交接，由於黨中央高度關切，縣黨部召開臨時執委會，但出席人數不足流會，為了展現民進黨明快處理的決心，預計近期會再度召開臨時執委會，做出決議，再交由縣評委會審議，最後交由中評會審議。

綠營基層認為，蔡鴻喜當初以無黨籍身分返回故鄉參選鄉長，順利當選，2018年改以民進黨身分競選，也連任成功，為彰化縣西南角打下江山，實屬不易，加上蔡鴻喜的哥哥蔡天啟與綠營的黨政關係良好，也讓蔡鴻喜為大城鄉爭取許多建設，如今司法都宣判二審有罪，民進黨應該展現明快作為。

不少綠營支持者說，距離年底大選剩下不到半年，彰化縣長人選迄今還沒有敲定，民進黨全力發展綠電，停職中的蔡鴻喜卻以鄉長身分對綠電工程收取賄款，二審被判有期徒刑，只有儘速處理，才能降低對年底選戰的影響。

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