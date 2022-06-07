國民黨台中第13選區提名擺不平 有人揚言「參選到底」

現任市議員林碧秀認為提名3席太冒險，建議維持提名2席，所有人一起參加初選民調。（記者陳建志攝）

2022/06/07 11:15

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中第13選區（大里、霧峰）決定提名2+1（婦女保障）席，比上次增加1席，此決定讓有意參選者意見不一，現任市議員林碧秀和蘇柏興都說是否領表、登記要「再看看」，林碧秀並主張維持提名兩席，所有人都參加初選；鄭伯其則說會參與黨的提名機制，接棒現任市議員段緯宇參選的兒子段中仁，則認為初選方式不公，揚言「參選到底」；林子傑也說以無黨籍參選機率高。

國民黨第13選區（大里、霧峰）台中市黨部公布將提名2+1，現任市議員並保障提名，不過現任市議員林碧秀認為，這次在民進黨保守提名3席，加上偏向泛藍參選者眾，國民黨提名3席太冒險，她建議還是只提名2席，並同意現任議員和有意參選者都一起民調，否則高額提名下，難保2010年國民黨全軍覆沒的憾事不會重演。

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另一位現任市議員蘇柏興則說，自己還沒有看清楚提名辦法，是否領表、登記還要「再看看」。

而現任親民黨議員段緯宇已決定不再參選，並推兒子段中仁接棒，因段中仁具有國民黨籍，是否參與初選受到矚目，段緯宇批評，現任市議員就保證一定當選嗎？質疑只有新人要參加初選根本不合理，是否領表、登記「大家看著辦」；段中仁則說，自己會儘量爭取，但如果現任議員不用一起民調，就失去初選的意義，強調自己將會「參選到底」。

已經懸掛看板積極備戰的大里區立仁里長鄭伯其則表示，自己一定會去領表、登記，強調一定會尊重黨的提名機制，並呼籲大家團結；同樣具有黨員身分的林子傑則說，霧峰區沒有任何一席議員，參選是為了霧峰，是否領表登記要「再考慮一下」，不過強調自己已經準備2年，最後用無黨籍參選的機率高。

現任市議員蘇柏興表示，是否領表、登記還要「再看看」。（記者陳建志攝）

大里立仁里長鄭伯其則表示，尊重黨的提名機制，一定會去領表、登記。（記者陳建志翻攝）（記者陳建志攝）

具有國民黨籍的段中仁強調，一定會「參選到底」。（記者陳建志攝）

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