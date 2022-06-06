轟染疫遺體火化添亂 國民黨又要陳時中下台了

染疫遺體火化問題，國民黨要求指揮中心指揮官、衛福部長陳時中下台。（圖由國民黨提供）

2022/06/06 12:33

〔記者林良昇／台北報導〕全台武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）累積近3千人死亡，國民黨不滿指揮中心指揮官陳時中說「過去從沒要求確診死者需在24小時內火化」，要求指揮中心指揮官、衛福部長陳時中下台，向國人謝罪。

國民黨副秘書長兼文傳會主委王育敏、文傳會副主委王鴻薇、張斯綱、黃子哲今上午召開「染疫遺體火化時程說不清，請陳時中盡快下台」記者會，要求陳時中下台。

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國民黨批評，指揮中心的規定不清、說法模糊，在染疫往生者後事處理上，指揮中心自我打臉，各界無從遵循。24小時內火化的作法實施了2年多，如今陳時中才說「從沒要求」，如何對得起全台將近3千位染疫亡故者及家屬？對於卸責的政府官員，國民黨要求陳時中下台向國人謝罪。

國民黨表示，衛福部在109年就已經公告將新冠肺炎歸第五類傳染病，對於大體處置須在24小時內火化，指揮中心也在109年2月23日發函給中華民國醫師公會聯合會，要求必須依照「傳染病防治法」第50條規定，「遺體應於中央主管機關公告之期限內入殮並火化」。

國民黨認為，陳時中應該說清楚先前的公告是否還算數？如果不是陳時中「驚天一說」，相信全台多數人都認為染疫亡故規定要在24小時內火化，甚至有地方首長也坦言昨天才知道不用，顯見陳的說法有多離譜。

國民黨表示，國人長期配合政府頒佈的各項防疫措施，染疫往生大體在24小時內火化的作法，讓許多家屬為受難者送終的機會都沒有，無從見親人最後一面，留下終生遺憾與傷痛。陳時中輕描淡寫的說「過去從沒要求」，完全就是卸責說法，難道意思是指殯葬業者自做主張？

國民黨要求，陳時中道歉下台。衛福部應明確說明染疫往生者的大體處理時間，讓家屬、殯葬業者有所遵循。政府應輔導殯葬業者找出適當作法，避免家屬見不到親人最後一面的遺憾。

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