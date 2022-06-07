國民黨高雄市長人選難產 柯志恩︰朱找李四川、葉匡時被拒

國民黨高雄市長人選，柯志恩、李四川、葉匡時都曾被徵詢，三人各有話說。（資料照）

2022/06/07 05:30

〔記者林良昇、王榮祥／綜合報導〕國民黨主席朱立倫正展開訪美行，年底大選高雄市長人選尚未出爐，但布局持續進行，只是尋覓選將的過程屢踢鐵板。國民黨智庫執行長柯志恩昨透露，朱於訪美前徵詢前高雄市副市長李四川及葉匡時，但兩人皆拒絕。國民黨秘書長黃健庭今將南下高雄溝通，希望整合出人選。

李四川重申︰不會選啦

面對黨中央聲聲呼喚，李四川昨受訪重申「不會選啦」。他笑說先前已回應過好幾回，有媒體好心幫他加兩個字成為「目前」不會選，「其實沒有什麼目前、目後的，真的不會選啦」。他說，其實國民黨在高雄有不少人才，像是好幾位議員表現都很好，不會說找不到人，自己是做工程的、不懂政治，也很滿意現在的退休生活。

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國民黨布局年底九合一大選，六都之一的高雄市長人選還沒有眉目。被力拱出馬參選的柯志恩昨在自己主持的廣播節目上透露，朱立倫訪美前，有和李四川、葉匡時談過參選高雄市長，但他們都認為應找一個在地的人，不能只考量年底選舉，也要考量長期經營。

葉匡時︰妻子堅決反對

柯志恩指出，目前檯面上被點名的人物，都住在台北，要留在高雄繼續打拚的難度較高。像葉匡時就說，他要選早就出來選了，不會等到現在。葉也強調，妻子堅決反對他參選高雄市長，所以絕對不會選。

對於李四川、葉匡時兩人拒絕朱立倫，柯志恩表示，李、葉兩人意志滿堅定的，黨中央是否還有其他的人能說服這兩人，顯然上週是沒有，會不會有轉機，也真的不知道。

柯志恩認為，高雄在地要有認知，現在已經六月了，兩位前副市長在高雄有地緣關係，能參選最好；但如果都有理由沒辦法參選，黃健庭今要到高雄，地方勢必要整合出一個人物。

柯志恩︰在地應優先

柯志恩也提到，在高雄市長人選中，她不是唯一，也不是第一，只是被徵詢其中之一。她也始終認為在地優先，也必須要對高雄有承諾，承諾繼續經營。

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