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    不論對手是誰 邁營︰用政績說話最實在

    無論國民黨提名誰，陳其邁陣營表示都會審慎、謙卑面對。圖為高雄市長陳其邁。（資料照）

    無論國民黨提名誰，陳其邁陣營表示都會審慎、謙卑面對。圖為高雄市長陳其邁。（資料照）

    2022/06/07 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長人選難產，高市議會民進黨團總召鄭光峰指「一點都不意外」，國民黨在重北輕南架構下，無論建設或人才培育，都沒在高雄認真經營；儘管如此，民進黨仍盼碰到優質人選，透過政黨競爭為城市發展腦力激盪。

    國民黨人選難產不意外

    鄭光峰說，要選市長、起碼要了解高雄，如果只是刺客心態，在選舉中謾罵批判，對高雄情何以堪？真心希望是一位熟悉高雄的人選，經由民主政治良性互動，選舉才有意義。至於民進黨籍現任市長陳其邁的選舉策略，鄭光峰認為陳其邁仍以兩年拚四年為基調，不會因為對手是誰、就放慢腳步，同時也會多聽在野黨的聲音跟指教，繼續邁進。

    新任民進黨高市黨部主委許智善指出，對國民黨內部事宜不便批判，只希望有良性政黨競爭，但他也注意到國民黨在桃園、苗栗的提名作法，似乎無法讓基層接受，高雄市長人選提名，可以想像國民黨到現在還很傷腦筋。

    他表示，無論國民黨提名誰，陳其邁陣營都會審慎、謙卑面對，對綠營來說，全力輔選、把建設做好、把市民顧好，比什麼都重要，用政績說話最實在。

    民進黨左營楠梓區議員參選人黃偵琳看國民黨市長人選，建議還是考慮在地人才比較好。她表示，陳其邁團隊現在只要把市政做好，延續兩年拚四年的精神，相信能獲得大多數市民認同。

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