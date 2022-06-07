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    夢幻母雞 藍議員屬意李四川

    國民黨高雄市長人選難產，地方夢幻人選仍屬意前副市長李四川。（資料照）

    國民黨高雄市長人選難產，地方夢幻人選仍屬意前副市長李四川。（資料照）

    2022/06/07 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長人選難產，地方夢幻人選仍屬意前副市長李四川，否則至少要跟高雄有連結，也要讓議員與支持者感覺是對高雄負責，無論最終是空降或在地人選，選舉過後都要留在高雄。國民黨團總召童燕珍表示，相信多數議員仍期盼李四川當母雞，因為他對市政嫻熟、待人誠懇、不太會講話卻非常實在。

    童燕珍認為，未來如果人選不是川伯，也希望在地優先，但這隻母雞要先讓大家能夠服氣，才能帶領團隊一起打選戰，選後也要留在高雄。目前雖暫時沒母雞，但小雞們都會相互砥礪、守好基本盤，黨團也會針對諸多重大議題、市政建設持續發聲，讓鄉親感受到藍營團結。

    盼在地優先 與高雄有淵源

    國民黨市議員黃紹庭也說，母雞夢幻人選應是在地人才、或者像李四川一樣跟高雄有淵源，這回母雞難產，地方與中央黨部都該檢討，提名速度真的太慢。他表示，母雞對小雞算是加分，加多少分要看人選條件，小雞自己本該努力，每次選舉都是對四年任期的檢驗。

    通過國民黨初選的前鎮小港區議員參選人陳識明表示，母雞夢幻人選應是在地優先，包括議員陳麗娜、前民政局長曹桓榮；國民黨應該改善提名機制，讓有心參選者早做準備，在目前沒有母雞情況下，除靠自己經營，也會考慮尋求外縣市母雞助陣。

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