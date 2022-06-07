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    朱訪美 否認為自己2024大選鋪路

    國民黨主席朱立倫於大華府地區僑宴致辭。（國民黨提供）

    國民黨主席朱立倫於大華府地區僑宴致辭。（國民黨提供）

    2022/06/07 05:30

    指是為未來的總統候選人建立溝通管道

    〔記者林良昇／綜合報導〕國民黨主席朱立倫持續展開訪美行，於美東時間五日在華府參加僑宴時向僑界表示，國民黨與所有西方民主政黨走在一起，絕不能被民進黨污衊成反美和會出賣台灣。朱也在與華府台媒茶敘時稱，此行是希望為國民黨未來的總統候選人建立與美方的溝通管道，與他本人完全無關。

    朱立倫六月二日展開訪美行程，於美西時間六月二日訪問史丹佛大學胡佛研究所，與美國學者座談。提及年底大選，朱對選情審慎樂觀，也闡述親美立場，強調國民黨與美國有緊密連結，一百年來持續對抗共產主義，把捍衛中華民國、保衛台灣放在第一要務。

    朱立倫接著啟程前往美國東岸，於美東時間六月五日晚間到大華府地區參加僑宴，並發表致辭演說。朱提到，國民黨與所有西方民主政黨走在一起，絕不能被民進黨污衊成反美和會出賣台灣的政黨。

    對於年底大選，朱立倫指出，他會無私無我，努力地推出最好的候選人，過程中「要罵都罵我」；二○二四讓國民黨最強的候選人贏得勝選，這是他的目標。

    朱立倫也與在華府的台灣媒體茶敘。對於此行是否為二○二四年總統大選鋪路？朱說，和他本人完全無關，只是作為國民黨主席，必須做好政黨外交，重啟駐美代表處，這也是此次訪美最主要目的，也是為國民黨未來的總統候選人建立與美方的溝通管道。

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