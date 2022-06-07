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    高雄藍營盼「川伯」當母雞 李四川：目前、目後都不會選

    前高市副市長李四川昨重申，不會參選高雄市長。（記者王榮祥翻攝）

    前高市副市長李四川昨重申，不會參選高雄市長。（記者王榮祥翻攝）

    2022/06/07 00:09

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長人選難產！但地方藍營仍盼望前副市長「川伯」李四川能上陣當母雞；李四川昨重申「不會選啦」，並笑說先前有媒體好心多加兩個字為「目前不會選」！其實不管目前、目後都不會選。

    國民黨高雄市長人選遲遲未定，黨中央幾度傳出空降人選，但當事人意願多不高，尤其有桃園、苗栗前例，高雄在地藍營也屢屢喊話盼在地優先，至少選後別落跑。

    高雄藍營早把李四川視為參選下屆市長最佳人選，國民黨團總召甚至專程北上拜訪，但李四川始終沒答應，4月底也透過臉書發文，明白表示不懂政治、更不會操弄選舉、也無意參選。

    但地方沒放棄，認為李四川可能有苦衷？話也沒說死！仍盼望事情有轉機，李四川能擔任國民黨高雄母雞，代領藍營打贏選戰。

    面對地方聲聲呼喚，李四川昨重申「不會選啦」！並透露先前已回應過幾回，有媒體還好心幫他加兩個字成為「目前」不會選，他笑說「其實沒有什麼目前、目後的，真的不會選啦」。

    李四川進一步表示，其實國民黨在高雄有不少人才，像是好幾位議員表現都很好，不會說找不到人，自己是做工程的、不懂政治，也很滿意現在的生活。

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