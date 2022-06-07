前台南市副發言人涉性騷擾 國民黨找被害人現「聲」控訴

國民黨7日召開「南市前副發言人竟是性騷慣犯？黃偉哲請嚴查莫縱容」記者會，文傳會主委王育敏（中）主持，於現場播放受害者錄音，描述被性騷過程。（記者塗建榮攝）

2022/06/07 10:39

〔記者施曉光／台北報導〕針對前台南市副發言人易俊宏疑似長期性騷擾案，國民黨今日上午召開「南市前副發言人竟是性騷慣犯？！黃偉哲請嚴查莫縱容！」記者會，公布一份受害者親自陳述昔遭易俊宏性騷擾的錄音檔，根據錄音內容指出，當年自己還是16歲高中生，在某次活動中與易俊宏搭檔擔任工作人員，卻被易俊宏以「我比較想玩妳」等言語騷擾，過程中還有肢體騷擾，這名受害者更指出，不少朋友也遭易俊宏騷擾，甚至還被碰觸私密部位。

國民黨質疑，台南市長黃偉哲不僅涉及長期縱容易俊宏的不法行為，且事件爆發後，易俊宏僅請辭卻未遭深入調查追究，受害人資料更可能有洩漏給加害人的情事，黃偉哲責無旁貸，應該立即追查洩漏之人，不應包庇漠視，給社會大眾清楚的交代。

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這名以錄音方式現聲的被害人指出，自己當年還是16歲的高中生，在參與某場活動中，被主辦單位安排與大家稱為大前輩的易俊宏一起搭檔，那天是她第一遇見易，在活動空檔時易竟對她說，「我比較想玩妳」，讓她很錯愕也被嚇到，但不敢有反應，在活動後期，易要求所有工作人員集合時，還刻意湊到她旁邊拍肩、搭肩，或在她後面靠得很近，甚至雙手搭上肩膀，往前抱著她，讓她覺得很恐怖。

這位被害人還說，升大學後，遇到其他朋友聊天時，才發現大家也都有類似的經驗，在不同時間、不同場合下遭到易俊宏騷擾，除了言語、肢體外，甚至還有觸碰私密部位的程度，但大家都因為年紀還小，易又是前輩、講師，只好選擇忍耐，這些事情雖然已經過了5、6年，但迄今仍是心中揮之不去的陰影，沒想到今年又再次從朋友口中聽到還有其他高中生被易侵犯，讓她相當憤怒，作為眾多受害者之一，她希望政府單位要有所作為，擴大調查，政府機關也不應該再邀請或聘用易俊宏。

國民黨質疑，兒少盟以多項案例通報台南市政府後，易俊宏立即於5月31日離職，顯然易俊宏當下就已經知道自己被檢舉，在紙包不住火的情況下，離職是要讓案情查不下去，或要與黃偉哲做切割，讓督導不周之責燒不到黃偉哲？

國民黨要求黃偉哲不要逃避，立即徹查檢舉人個資外洩案，不要讓受害者的保護機制，淪為加害人的施壓工具，台南市政府、教育部青年署應對全案擴大調查，掌握實際受害人數，對於加害者嚴查法辦，給受害者一個完整交代。

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