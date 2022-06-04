馬英九誇習近平民主 柯建銘「無法接受」：勿忘六四慘劇

柯建銘說，台灣與中國自1989年6月4日這天起，註定在思想上成為兩個不同的民族。（資料照）

2022/06/04 19:23

〔記者陳政宇／台北報導〕前總統馬英九今（4）日稱讚中國國家主席習近平談及的「民主」，有助於建立法治社會的正確方向，還批評民進黨政府讓台灣墮入「不自由的民主」。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘坦言「無法接受」，並呼籲勿忘六四天安門慘劇，珍惜台灣民主自由之不易。

柯建銘今日透過臉書表示，當民主自由的風吹來，有的人選擇逆風前行，另有人選擇乘風翱翔。選擇的不同，造就了不同的命運，台灣與中國，在1989年6月4日這天開始，註定在思想上成為兩個不同的民族。回顧二戰結束後，台灣經歷戒嚴體制下的威權統治，而海峽另一端在中國共產黨一黨專制下，妄圖超英趕美的「大躍進」最終成為災難，隨之而來的「文化大革命」，大搞政治鬥爭與階級鬥爭，葬送了無數的中國菁英。

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不過，柯建銘指出，嚮往民主，渴望自由，是人類的天性，這是外在加諸重重枷鎖也關不住的。從70年代後期開始，這樣的思潮因為國際局勢變動，一波接一波自西方吹向東方，也就是所謂的「第三波民主化」運動，如1975年，西班牙獨裁政府領導者佛朗哥去世、1985年蘇聯總書記戈巴契夫上台、1987年台灣蔣經國總統宣布解除戒嚴，以及1989年的兩德統一、捷克斯洛伐克的天鵝絨革命，「民主自由」在十年間幾乎席捲了全球。

「然而，中國掉隊了」，柯建銘說，中國共產黨選擇用國家的武力將自己團團包圍起來，不讓民主自由靠近，當一輛輛坦克車、一隻隻步槍，向著天安門上中國自己的子弟開槍時，剛剛從中國土壤長出的民主自由嫩芽也被踩死了。就此，中國走向了與世界不一樣的道路，與此相對的，台灣則跟上了世界，儘管一路走來，民主的歷程可說斑斑血淚、滿布荊棘，但我們還是挺過來了。

柯建銘也提醒，現在對民主制度的反思蔚為熱潮，但我們必須認清，只有在民主的制度下，我們才擁有對於制度反思、批評、改變的自由。民主本就不完美，但它具備對不同需求的適應性，以及自我調整性，所以我們依舊相信它。

柯建銘指出，這種對民主信仰的實踐，具體來說，台灣不會因為在網路上使用了「六四」二字而被消音，也不會因為在任何場合批評了總統或是任何一個政治人物，半夜有人闖進家中抓人；因此，我們無法接受馬英九，今日公開讚賞習近平所做的是「民主」，台灣的民主是「不自由的民主」這樣的言論。

文末，柯建銘特別呼籲，在「六四天安門事件」33週年的這個日子，台灣人應該試著回顧過往歷史，繼而反思，民主自由在台灣是如此的得來不易、也相當的脆弱，故而更需要所有台灣人團結起來，與世界上所有共同信仰民主自由的朋友攜手，為抵抗專制獨裁的侵擾而努力。

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