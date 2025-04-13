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    6縣市清晨大雨特報！14縣市強風特報持續至下午

    中央氣象署今天（13日）清晨5點30分針對台中至屏東6縣市發布大雨特報，因鋒面通過，易有短延時強降雨。（擷取自中央氣象署）

    中央氣象署今天（13日）清晨5點30分針對台中至屏東6縣市發布大雨特報，因鋒面通過，易有短延時強降雨。（擷取自中央氣象署）

    2025/04/13 06:23

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（13日）清晨5點30分針對台中至屏東6縣市發布大雨特報，因鋒面通過，易有短延時強降雨；此外，今天上午至下午也針對14縣市發布陸上強風特報。

    中央氣象署今天凌晨原針對17縣市發布豪雨、大雨特報，桃園市有局部大雨或豪雨；其中「南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市」大雷雨即時訊息持續到凌晨2點15分。清晨改針對中南部發布大雨特報，屏東、台東（含蘭嶼、綠島）及台中、南投、嘉義、高雄山區有機會發生局部大雨，應注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區注意坍方及落石。

    此外，氣象署在凌晨4點半也因鋒面通過及東北風增強發布14縣市強風特報，今天上午至下午東北風偏強，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

    中央氣象署今天（13日）針對14縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署）

    中央氣象署今天（13日）針對14縣市發布陸上強風特報。（擷取自中央氣象署）

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