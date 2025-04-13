今白天降雨趨緩 各地明顯轉涼、北部高溫降至20度

今日白天中部以北和東半部高溫20至22度，南部則約24、25度，請民眾留意溫度變化適時增添衣物。（資料照）

2025/04/13 07:07

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，昨晚至今天（13日）清晨鋒面通過，各地都有陣雨及雷雨，西半部許多縣市都有短延時強降雨及局部大雨，桃園更有局部豪雨，白天起隨著鋒面遠離，降雨明顯減少，剩下花東地區以及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

由於東北季風增強，今日各地天氣明顯轉涼，清晨北部及東北部低溫約15、16度，其他地區17至19度，白天中部以北和東半部高溫20至22度，南部則約24、25度，請民眾留意溫度變化適時增添衣物。澎湖多雲時陰，氣溫19至22度；金門多雲，氣溫16至22度；馬祖晴時多雲，氣溫15至20度。

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空氣品質方面，花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週一（14日）東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，清晨輻射冷卻影響，各地仍偏涼，留意日夜溫差大。週一至週四（17日）天氣大致穩定，各地為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。北部16至29度，中部15至30度，南部17至30度，東北部16至26度，東部18至25度，東南部19至26度。

週五至週六（18、19日）臺灣附近水氣增多，中部以北地區及南部山區有局部短暫陣雨，東半部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。北部19至30度，中部21至31度，南部23至30度，東北部19至28度，東部21至26度，東南部22至28度。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 16 ~ 21 17 ~ 22 22 ~ 25 19 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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