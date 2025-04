留學簽證取消率上升 美國外籍生嚇到噤聲

美國移民法官裁准,可將美國校園挺巴勒斯坦示威的知名人物、哥倫比亞大學留學生哈里爾驅逐出境。圖為挺哈抗議人士上月14日在哥大校園外示威。(路透)

2025/04/13 00:07

〔編譯張沛元/綜合報導〕不少留學美國的外籍學生透露,已開始刪除或停用社群媒體帳號、不願公開或害怕在課堂上發表個人觀點,以及不再走出校園參加示威活動,以免稍有閃失,而被剝奪留美求學的權利。

根據美國的「國際教育者協會」(NAFSA: Association of International Educators),自今年3月中旬起,簽證被撤銷、聯邦記錄被終止,或兩者皆有的國際學生與學者的人數,已攀升至近1千人。美國移民律師協會(American Immigration Lawyers Association)估計,此等國際學生的實際人數可能更高,自川普總統1月底就職以來至少有4700人。

請繼續往下閱讀...

在此同時,無論是挺民主黨的藍州還是挺共和黨的紅州,任教於菁英私校與公立學府的非美國公民的學者,因擔心恐淪為下一批遭驅逐的對象,而開始改變其日常慣例。

來自巴西、在亞利桑那州立大學(Arizona State University)念機械工程的外籍生蓋斯曼(Bernardo De Oliveira Geissmann)就說,該校巴西留學生圈子盛傳,有人的學生簽證被撤銷,「我真的嚇死了」。

自稱絕非極端主義者的蓋斯曼坦言,他因此不願分享某些政治觀點,因為他不知道哪些話屬於言論自由,哪些話會被視為是對美國政府的威脅,「我相信整個(留學生)圈子都這麼覺得。」

力抗非法移民的川普上台後,曾簽署打擊校園反猶太主義的行政命令,還揚言撤銷「哈瑪斯支持者」的簽證,並將之驅逐出境。今年3月上旬,去年美國大學校園的挺巴勒斯坦運動的知名人物、哥倫比亞大學的巴勒斯坦裔留學生哈里爾(Mahmoud Khalil)被捕;11日,移民法官判准可將哈里爾驅逐出境。

近年來,言論自由倡議人士與部分保守派皆指出,無論老師或學生都害怕而不敢分享個人觀點。而今有些學生說,他們開始自我審查,因為他們不想被驅逐出境。

美國大學教授協會(American Association of University Professors )法律顧問、美國加州大學爾灣分校(University of California at Irvine)法律系教授杜巴爾(Veena Dubal)表示,這種感覺就是人人都可能被盯上,「在全美國營造出極大的寒蟬效應」;震懾式拘留後的大規模撤銷簽證,會把一些人嚇到自行離境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法