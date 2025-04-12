直播全錄下！運將現場要幫兒子「簽罷免」 小草志工竟不阻止

運將大哥在罷免立委吳思瑤連署站填寫連署書後，又拿一張說要「幫兒子簽」。（擷取自Threads）

2025/04/12 23:34

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，國民黨、民眾黨也紛紛投入罷免綠委反制。今日卻出現離譜一幕，一名運將大哥在小草架設的罷免立委吳思瑤連署站，填寫連署書後，又再拿一張說要「幫兒子簽」，現場志工不但沒阻止，還邊笑邊將空白的連署書遞出。

民眾黨支持者志工今日在北投自強市場架設罷免吳思瑤連署站。過程中，一名運將大哥在志工的引導下填完連署書後，突然要求「再來一張」，志工詢問：「要不要拿回去給你兒子簽？」沒想到大哥竟回：「不用，我簽簽就好」並表示自己要代表兒子。而志工不但沒有阻止，還邊笑邊將連署書遞給運將大哥。

請繼續往下閱讀...

由於小草直播主「DearNaNa」在現場直播，這段影片很快被剪輯並轉至社群平台上，引發討論。政治工作者周軒在臉書轉發了相關影片，並表示：「罷免連署書可以代簽？？？？？？？」

根據中央選舉委員會說明，公投法規定連署人名冊應「親自簽名或簽章」，如有提案人之領銜人以委任書方式取得委任人資料，而以委任連署方式進行者，並不符公投法之規定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法