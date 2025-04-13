04/13各報重點新聞一覽

美國海關及邊境保護局（CBP）美國時間11日晚間釋出最新公告，公布對等關稅明確排除晶片、手機等清單，是台日韓等科技代工國家的「活路條款」。（路透）

2025/04/13 07:20

自由時報

台日韓代工國 活路條款 晶片、手機 納美關稅豁免清單

美國海關及邊境保護局（CBP）美國時間十一日晚間釋出最新公告，針對第一四二五七號行政命令所施行的對等關稅措施，公布明確排除適用的產品清單，包括半導體元件及相關產品、電腦及其周邊設備、半導體製造設備、手機及其他無線通訊設備與儲存媒體等；此次公告被市場解讀可為蘋果、輝達供應鏈解套，是台日韓等科技代工國家的「活路條款」。

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外交部機敏資料 洩漏中共情治人員 吳釗燮前助理何仁傑 涉共諜案收押

中共對台滲透無孔不入，立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓、總統府辦公室前諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮捲入共諜案後，台北地檢署前日發動第四波搜索再追出國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑，何在吳擔任外交部長期間涉將外交部機敏資料洩漏給中共情治人員，檢方認定何涉違反國安法，以有串證、滅證之虞向法院聲押獲准。至於涉案情節，台北地檢署表示，全案仍在偵辦，不予回應。

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淘寶、拚多多 10多億個資被盜 暗網販賣 台灣消費者要防詐

中國「淘寶」與「拚多多」等網路購物平台，近期遭到署名「Babuk2」（中譯：巴布克２）的駭客組織入侵，有多達一．五TB存量、初估約十多億筆巨額資料遭駭走，被放在「暗網」（dark web）上進行勒贖或待價而沽。

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聯合報

台美關稅談判觸及3議題 賴總統：過程順利

行政院經貿談判辦公室證實，台美雙方已於台北時間周五晚間進行視訊會議；行政院長卓榮泰昨天到彰化出席產業座談會時表示，雙方就「台美對等關稅」、「非關稅貿易障礙」、「出口管制」等多項經貿議題交換意見，基於國際慣例不便透露太多細節，但已為更有效、雙方共贏的談話建立基礎。

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新聞眼／「黑鷹變小黃」 內政部難辭其咎

開放山林管制超過五年，「黑鷹變小黃」等濫用搜救件數激增，讓空勤總隊、消防人員疲於奔命，總管空勤、消防的「天下第一部」內政部，怠於制定相關標準，連縣市援用自治條例代空勤求償，都被「自己人」打臉，種種亂象內政部難辭其咎。

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中國時報

全台1.3萬間超商 打造成戰時樞紐

英媒《衛報》報導，從能源安全到加強網路連接，台灣正積極尋找在大陸侵台情況下，保護民眾的方式。台灣政府規畫將全台1.3萬間超商，打造成「戰時樞紐」，一旦台海爆發戰爭，民眾可被引導前往住家附近的超商，領取配給的口糧和醫療用品。

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卓揆證實 與美已視訊談關稅

行政院經貿談判辦公室12日證實，我方經貿談判團隊與美國相關官員已於11日進行視訊會議，就台美對等關稅、非關稅貿易障礙、包括出口管制在內的其他多項經貿議題交換意見。行政院長卓榮泰12日也表示，台美已就對等關稅等3大主題展開談判，結果相當「健康」，將以雙方互利、共榮為目標持續交涉。至於行政院原訂14日公布880億元支持方案細項，將延長1周讓各部會調整更周延。

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國安會秘書長吳釗燮前助理何仁傑涉共諜案聲押獲准，吳釗燮昨透過辦公室回應說，任何人只要涉犯背棄國家，都應受到最嚴厲制裁。（資料照）

淘寶被駭客攻擊，將資料放在暗網販賣。（翻攝自網路）

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