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    端午拚「包粽」蘇巧慧串聯新北選將出奇招

    蘇巧慧串連新北市多位議員及參選人，各自介紹最愛的粽子口味。（蘇巧慧提供）

    蘇巧慧串連新北市多位議員及參選人，各自介紹最愛的粽子口味。（蘇巧慧提供）

    2022/06/03 10:19

    〔記者陳政宇／台北報導〕地方選戰在疫情烽火下，參選人無不匍匐前進、各出奇招。今（3）日適逢端午節，民進黨立委蘇巧慧串連新北市多位議員及參選人，各自介紹最愛的粽子口味；不僅以團體戰互相拉抬知名度，也藉此凸顯個人特色。

    發起「端午大粽走，為我最愛的粽子讚聲」活動的蘇巧慧表示，每年端午就是一年一度的南北粽大戰，但這個戰場不只有南部粽、北部粽，這次號召多位議員及參選人，為他們最愛的粽子讚聲，帶大家認識更多美味肉粽。

    新北市議員張維倩（中和）、蘇錦雄（平地原住民），以及新北市議員參選人翁震州（新莊）、彭一書（土城、樹林、三峽、鶯歌）、彭莉惠（石門、三芝、淡水、八里）、邱婷蔚（三重、蘆洲）紛紛透過影片響應、各出奇招，從知名店家的肉粽、到自己親手包的小米粽、客家粽、水果粽通通端上桌。

    據了解，蘇巧慧盼眾選將別再是單獨個體，而要團結、互相協助，一起做活動把整個新北選情帶起來。因此，本次活動以「多元」概念為出發點，串聯參選人打破端午節的南北粽論戰，並進一步凸顯個人特色。

    一名蘇系資深幕僚指出，現在選舉很難單打獨鬥，透過聯合競選、造勢的方式，最後有可能增加1到2%的選票，讓當選機率大增。這次提名了一些新人，若參選人不只侷限選區、而是在整個區域都能獲得知名度，選戰打起來就有相對優勢。

    不過，新北母雞未明，如何看待地方選情？該幕僚分析，議員選舉受政黨支持度與提名策略影響甚深，政黨支持度的高低往往決定縣市長選舉勝敗，連帶影響縣市議員選情。即使國民黨籍的新北市長侯友宜看似支持度高，但民進黨在新北的支持度還不錯，今年有望回復2014年的席次水準。

    蘇巧慧說，端午節不只有南北粽大戰，盼大家認識更多美味肉粽。（蘇巧慧提供）

    蘇巧慧說，端午節不只有南北粽大戰，盼大家認識更多美味肉粽。（蘇巧慧提供）

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