國民黨下屆苗縣長提名之亂 時力宋國鼎批「每個人所想的都是權力的未來！」

時代力量下屆苗栗縣長參選人宋國鼎，對於國民黨下屆苗縣長參選人提名亂象，批評「每個人所想的都是權力的未來！」（時代力量縣黨部提供）

2022/06/02 12:09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕時代力量下屆苗栗縣長參選人宋國鼎今天（2日）召開「公開透明來選舉，競選預算你來顧」記者會，希望透過小額募款、募集候選人、定期公布政治獻金收支，來改變苗栗過去「金權政治、派系政治、黑箱政治」的腐敗選舉文化。此外，他對於國民黨下屆苗縣長參選人提名亂象，批評「每個人所想的都是權力的未來！」

宋國鼎表示，這幾個月以來，朱立倫主席領導的中國國民黨，對於苗栗縣長的提名，簡直是鬧劇一場，許多苗栗人告訴我，他們已經感到十分厭煩、看不下去。這就是他常常在說的，苗栗一定要打破派系、世襲政治的問題。

請繼續往下閱讀...

宋國鼎說，從此次藍營提名過程中，大家可以看到，從國民黨中央到國民黨地方的派系要角，每個人都認為苗栗就是國民黨的囊中物，每個人在意的，都是政治權力的分贓分配，每個人所想的都是權力的未來，他試問「那苗栗人的未來呢？苗栗人到底有沒有被這些國民黨權力要角，放在心裡面？」

宋國鼎呼籲這些國民黨的要角，停止這場宮廷大戲，真正重視苗栗人、回應苗栗人的需求，這才能真正贏得苗栗人的認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法