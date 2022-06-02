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    國民黨台中市議員初選公告 第4、13選區增提名1席

    國民黨台中市議員初選公告，第4、13選區增提名1席。（國民黨台中市黨部提供）

    國民黨台中市議員初選公告，第4、13選區增提名1席。（國民黨台中市黨部提供）

    2022/06/02 14:54

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕國民黨台中市黨部今公告台中市議員選舉候選人第二梯次提名登記，因第二梯次5個選區競爭激烈，黨部費時2個月協調整合，敲定包括第4選區（豐原、后里）及第13選區（大里、霧峰）均將採「2+1」提名，除肯定現任優勢外，也盼鼓勵新人再打拚新席次；預計6月6、7日領表，6月7到9日登記，若登記超過提名數則採民調。

    國民黨台中市議員各選區提名額度：（*含婦女保障名額1席）

    第3選區（龍井、大肚、烏日）：3席*； 第4選區（豐原、后里）：3席*；第7選區（南屯區）2席*； 第10選區（中區、西區）：1席； 第13選區（大里、霧峰）：3席*； 第15選區（平地原住民）：1席； 第16選區（山地原住民-北台中）：1席；第17選區（山地原住民-南台中）：1席。

    其中競爭激烈的豐原后里區、大里霧峰區都採「2+1」提名策略；國民黨台中市黨部副主委顏文正指出，豐原后里區議員共5席，國民黨現任張瀞分、陳本添表現受肯定，另大里霧峰區共6席議員，國民黨有現任蘇柏興、林碧秀，兩區評估均還有一席空間，除提名現任外，也盼開放新人打國民黨再拚下新席次。

    至於南屯區因應選4席，顏文正說，雖然新人也很積極，但評估目前國民黨已有兩席現任議員劉士州、朱暖英，若再增額提名，恐有擠壓效果，還是維持提名兩席。

    大肚、烏日、龍井區國民黨議員現任有吳瓊華、林汝洲、林孟令，但現任議員3人中除吳瓊華挑戰連任外，包括林汝洲、林孟令各考慮交棒或尚未決定是否參選，黨部仍維持提名3席，繼續跟兩人協調中；至於中西區有現任議員張彥彤，提名1席。

    顏文正指出，各區提名人數確定，以現任優先提名，若有登記人數超過提名數，就辦理民調初選，會以公平機制產生候選人，目標盼台中市年底能達成市長連任、議會過半。

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