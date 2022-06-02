為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    硬拚選到底？民進黨彰化縣長人選未定 邱建富競選辦公室先掛牌

    任期到6月5日的民進黨彰化縣黨部主委邱建富，今在彰化市掛牌成立參選縣長辦公室。（邱建富提供）

    任期到6月5日的民進黨彰化縣黨部主委邱建富，今在彰化市掛牌成立參選縣長辦公室。（邱建富提供）

    2022/06/02 13:14

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部6日主委交接，2屆任滿的黨部主委邱建富將卸任，今天他在彰化市平和11街舉辦感恩茶會，同時掛牌成立競選縣長辦公室，統籌全縣26鄉鎮市34處聯絡處成為競選團隊，以更綿密紮實的運作擴大基層服務，為縣長選戰全力衝刺。

    下屆縣長選舉彰化縣人選由民進黨中央徵召提名，目前黨中央尚未提名人選，檯面力爭的2位，1位是前彰化市長邱建富，另1位是前縣長魏明谷。

    邱建富受訪指出，該處原是爭取升格的籌備處場所，運作半年之久，彰化升格未成，該處轉型為參選縣長辦公室，主委任期到6月5日，6月6日該處就是他競選縣長的作戰空間。

    被問及是向中央「以戰逼和」甚至硬拚選到底？邱建富否認並強調，他尊重黨內體制走，在人選未定前，他展現自己社會組織力強和社團召集力的實力，希望獲得黨中央提名。

    對於邱建富掛牌成立參選縣長辦公室，魏明谷表明尊重對方的選舉動作，但不予置評。

    魏明谷表示，民進黨彰化縣長候選人的産生是由黨主席徵召，所以黨部就沒有辦理初選候選人登記，也沒有民調，所以沒有競爭，就沒有對立不合；主席蔡英文決定徵召誰參選彰化縣長，他就全力支持誰，黨內競爭、黨外團結是大家的共識。

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富（前排左5）今在彰化市掛牌成立參選縣長辦公室，以此向中央展現自己準備好了，爭取黨中央提名。（邱建富提供）

    民進黨彰化縣黨部主委邱建富（前排左5）今在彰化市掛牌成立參選縣長辦公室，以此向中央展現自己準備好了，爭取黨中央提名。（邱建富提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    獨家》基隆人口下滑 年底選戰議員恐少1席
    2022/06/01 21:05

    獨家》基隆人口下滑 年底選戰議員恐少1席
    民進黨彰化縣長提名人選何時揭曉？邱建富、魏明谷看法不一
    2022/05/02 13:48

    民進黨彰化縣長提名人選何時揭曉？邱建富、魏明谷看法不一

    林口商辦市場崛起 文化三路身價看漲
    2版本民進黨彰化縣長人選民調瘋傳 魏明谷、邱建富都說話了
    2022/03/26 22:17

    2版本民進黨彰化縣長人選民調瘋傳 魏明谷、邱建富都說話了
    邱建富明辦彰化縣政願景發表會 魏明谷卻提「王力宏」
    2022/02/23 16:35

    邱建富明辦彰化縣政願景發表會 魏明谷卻提「王力宏」

    奇美家電勇奪金 打造幸福居家空間
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播