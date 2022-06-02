硬拚選到底？民進黨彰化縣長人選未定 邱建富競選辦公室先掛牌
2022/06/02 13:14
〔記者張聰秋／彰化報導〕民進黨彰化縣黨部6日主委交接，2屆任滿的黨部主委邱建富將卸任，今天他在彰化市平和11街舉辦感恩茶會，同時掛牌成立競選縣長辦公室，統籌全縣26鄉鎮市34處聯絡處成為競選團隊，以更綿密紮實的運作擴大基層服務，為縣長選戰全力衝刺。
下屆縣長選舉彰化縣人選由民進黨中央徵召提名，目前黨中央尚未提名人選，檯面力爭的2位，1位是前彰化市長邱建富，另1位是前縣長魏明谷。
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邱建富受訪指出，該處原是爭取升格的籌備處場所，運作半年之久，彰化升格未成，該處轉型為參選縣長辦公室，主委任期到6月5日，6月6日該處就是他競選縣長的作戰空間。
被問及是向中央「以戰逼和」甚至硬拚選到底？邱建富否認並強調，他尊重黨內體制走，在人選未定前，他展現自己社會組織力強和社團召集力的實力，希望獲得黨中央提名。
對於邱建富掛牌成立參選縣長辦公室，魏明谷表明尊重對方的選舉動作，但不予置評。
魏明谷表示，民進黨彰化縣長候選人的産生是由黨主席徵召，所以黨部就沒有辦理初選候選人登記，也沒有民調，所以沒有競爭，就沒有對立不合；主席蔡英文決定徵召誰參選彰化縣長，他就全力支持誰，黨內競爭、黨外團結是大家的共識。