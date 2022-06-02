台灣團參加美洲教育者年會 AIT：美台合作支持自由開放的教育

教育部政次劉孟奇率團赴美，出席2022美洲教育者年會博覽會（NAFSA）。駐美代表蕭美琴也一同參與活動，並和代表團討論如何深化促進台美教育合作。（取自蕭美琴臉書）

2022/06/02 00:25

〔記者呂伊萱／台北報導〕教育部政次劉孟奇率團赴美，出席2022美洲教育者年會博覽會（NAFSA）。美國在台協會（AIT）6月1日表示，很高興支持台灣教育部加深與美國在教育方面的合作，拜登政府持續實施台美教育倡議，幫助確保美國校園仍然捍衛創新、知識自由等美台共享價值。

教育部組團赴美國，5月31日到6月2日參加在科羅拉多州丹佛市舉行的2022美洲教育者年會博覽會（NAFSA），由教育部政次劉孟奇率領台灣代表團各機構代表，成員包括僑委會（OCAC）、成功大學、台灣大學、東華大學、陽明交通大學、學術交流基金會（台灣傅爾布萊特）和高等教育國際合作基金會（FICHET）與會。

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美國在台協會發布新聞稿說明，AIT很高興支持台灣教育部加深與美國在教育方面的合作，這是2020年啟動之台美教育倡議的一部分。拜登政府時期，美國持續實施此倡議，並幫助確保美國校園仍然捍衛創新、知識自由等美國與台灣共享的價值。

AIT並表示，台灣代表團出席NAFSA年會的「留學台灣（Study in Taiwan）」攤位開幕式，美國國務院和AIT代表亦出席。為把握台美教育專家齊聚丹佛的難得機會，教育部安排聯合簽約儀式，台灣的大學代表們將簽訂合作備忘錄，擴大與美國高等教育的語言交流機會，接著AIT與高等教育國際合作基金會舉行台美高等教育對話。

此外，AIT補充，台灣代表團和美國國務院代表也將出席NAFSA年會的全球夥伴關係會議，成大校長蘇惠貞將向長期與台灣合作的美國大學分享台灣面對COVID-19的做法，及促進雙語教育合作的最佳實踐。

AIT說，這在再丹佛舉行的教育活動再次重申了美台深化國際教育合作的承諾，尤其是在英語和華語教學方面。此活動也強調了與志同道合的民主夥伴一同於國際教育合作，以支持自由開放的教育的重要性。

駐美代表蕭美琴也出席見證博覽會上台灣展場的開幕儀式。蕭美琴在臉書上分享，她和與會的成大和東華大學校長、以及台大、北醫大、陽明交通的副校長討論如何促進深化台美教育合作。蕭美琴說，台美都是重視教育、保障學術自由的地方，提供學生在兩個不同文化環境中學習的機會，「很期待疫情過後歡迎更多美國學生到台灣唸書學習！」

教育部政次劉孟奇率團赴美，出席2022美洲教育者年會博覽會（NAFSA）。駐美代表蕭美琴也一同參與活動，並和代表團討論如何深化促進台美教育合作。（取自蕭美琴臉書）

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