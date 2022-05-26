從警至今表現良好 林亮君爆徐巧芯違停案員警慘遭懲處

台北市議員林亮君調閱資料發現，該員警從警至今，獎勵共記功6次、嘉獎529次，無懲處紀錄，可見表現良好。（資料照）

2022/05/26 16:15

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯19日被爆紅線違規停車，但台北市信義分局至今仍未公布密錄器，引起質疑聲浪，台北市議員林亮君調閱資料發現，該員警從警至今，獎勵共記功6次、嘉獎529次，無懲處紀錄，可見表現良好，如今卻因徐巧芯違停慘被懲處，使得基層員警士氣大受打擊，未來員警們該如何執行？

徐巧芯日前在PTT上被爆料路上違停，還疑似耍大牌不給開單，引發網路熱議。事後徐巧芯跳出來還原事發過程，直指爆料內容不實，嚴重損害其個人名譽，並澄清當時並沒有不讓員警開單，反而還請對方依法開單，事後PTT爆料者也道歉；不過當下員警因未開單、說謊不認識爆料者等，被台北市信義警分局記兩支申誡、1次劣跡。

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林亮君調閱資料發現，該員自2017年10月23日從警至今年5月24日止，獎勵共記功6次、嘉獎529次，無懲處紀錄，可見表現良好、一直以來嚴正執法，卻因這次事件吃下從警生涯第一次申誡，是否因過程中，徐巧芯表明身份，以至於他最後不敢執法，導致他不敢開單吃下申誡。

林亮君表示，徐巧芯曾公開說針對是否公布密錄器「尊重信義分局決定」，既然現在有諸多爭議說不清，乾脆徐巧芯主動要求信義警分局公布，若真如同徐巧芯所說沒有施壓、態度良好，密錄器反而還可以救她、證明她所言為真，也可讓事情盡早落幕。

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