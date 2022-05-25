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    警方追殺徐巧芯違停案警員 民進黨立委看不下去

    台北市議員徐巧芯在紅線違停。（資料照）

    台北市議員徐巧芯在紅線違停。（資料照）

    2022/05/25 11:43

    〔記者吳書緯／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯日前被爆料違停紅線，員警見狀要開單，卻疑似遭到壓力而不敢開，事後爆出員警因為沒有誠實供述認識爆料者，所以被記申誡一支。民進黨立委莊瑞雄今痛批，說不認識一個人，也能成為被懲戒的理由，批警方「只會殺自己弟兄給別人看」；內政部次長花敬群坦言，本案從不同面向看，都有爭議，值得警方深刻檢討。

    立法院內政委員會今審查「姓名條例部分條文修正草案」，花敬群與內政部相關官員列席報告，並備詢答。莊瑞雄質詢時，指出徐巧芯違停案，台北市信義分局竟因該位未開單的員警，在調查時沒有說出認識爆料者，結果被記了申誡一支。

    莊瑞雄表示，講不認識要被處罰，天底下哪有這個道理，痛批警方只要社會有矚目案件，經媒體披露，「我看每次警察當官的，當人家上級，危機處理都荒腔走板」，怎麼可以說只因為認識爆料者，講成不認識，就構成懲戒事由，這樣合理嗎？

    警政署督察室副主任黃中華表示，因為調查過程，警方必須釐清上網來源、釐清事實，員警說不認識爆料者的話，「就沒辦法調查」，所以本來就有告知的義務，強調公務人員本來就是這樣。

    莊瑞雄批，這種回答方式可怕，任何人沒有自認有罪的義務，警方可以調查，但查到最後的的焦點，是聚焦爆料者是員警的高中同學，警方甚至連爆料者在羅東當代課老師，連這個資訊都對社會發布，平常都說個人隱私不透露，結果碰到現在這個紕漏，居然用不符合正常查案的方式進行，痛批警方追殺自己弟兄。

    法界出身的莊瑞雄指出，他有很多同學在當庭長、檢察官，但只要其他人問認不認識這些人，他一概都說不認識，因為避免帶給自己的好朋友困擾，「我都不覺說不認識一個人，道德上有值得非難的地方」，而這位員警講不認識爆料者的理由很多，有可能要保護自己同學，警方這樣做，可能還會害爆料者被追殺。

    黃中華說，不是聚焦認識不認識，台北市警局是聚焦沒有講事實。

    花敬群說，確實警政署跟台北市警局，有它的那套邏輯，確實涉及到公眾人物跟議員違規行為，警方內部要做整體檢討，不管是基層員警或是長官，該如何面對這些事情的基本態度跟價值拿捏，需要檢討，「這件事情從不同面向看，都有爭議」，值得警政署、市警局，深刻檢討的個案狀況。

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