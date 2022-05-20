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    PTT爆料徐巧芯違規停車 發文者是羅東國小老師

    宜蘭縣羅東國小。（資料照）

    宜蘭縣羅東國小。（資料照）

    2022/05/20 12:57

    〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕一名PTT鄉民日前發文爆料，台北市議員徐巧芯違規停車疑耍大牌不給開單，徐巧芯則指控爆料內容不實。經查，發文者是宜蘭縣羅東國小一名代課老師，校方表示，該名老師已聯繫市議員致歉，盼獲議員和解。

    該名老師在PTT上以「徐巧芯不讓員警開單」為題爆料，稱其友人在北市當警察，週四發現一輛車停在紅線，欲上前開單，發現車主是徐巧芯，徐巧芯理直氣壯向員警表示，這類情況應先勸導而非直接開單，還撂下「沒關係你要開就開，反正我們再回去講吧」，讓員警感覺受到施壓。

    此文引起網友熱議，徐巧芯隨後在PTT回文反駁，自己在餐廳吃飯，見員警來開單，就出去給證件，且當下是說：「請問這種情況的一般如果人在現場，不是勸導嗎？之前市警局是跟我說民眾人在現場，以勸導為主，不過沒關係，可能我沒弄清楚，之後我再問問看警察局相關規定，請你開單吧！」沒想到員警忽然不願意開單。

    徐強調自己的辦公室從未關說或銷任何交通罰單，表示違規停車是自己不對，日後會改進，但絕無要求員警不能開單。

    網友透過發文者過往言論，發現他是宜蘭縣某國小老師，羅東國小證實，發文者是吳姓代課老師，因為家人染疫而確診，目前在家休息隔離中，校方今天上午致電當事人，吳老師在通話中，坦承自己是發文者，是朋友給的影片，對於自己未查證清楚而產生的不當言論，已致電致歉，盼獲議員和解。

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