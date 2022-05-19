遭爆違停耍大牌不給開單！ 徐巧芯還原事發過程

國民黨台北市議員徐巧芯被爆料路上違停，疑似耍大牌不給開單，引發熱議。（資料照）

2022/05/19 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯今天（19日）在PTT上被爆料路上違停，疑似耍大牌不給開單，引發網路熱議。對此，徐巧芯跳出來還原事發過程，直指爆料內容不實，嚴重損害其個人名譽。

有鄉民19日在PTT 上以「徐巧芯不讓員警開單」為題爆料，稱其友人在北市當警常，週四下午發現一輛車停在紅線上，要上前開單發現車主是徐巧芯，徐巧芯當下理直氣壯向員警表示這類情況應該先勸導而非直接開單，還撂下「沒關係你要開就開，反正我們再回去講吧」，讓員警感覺受到施壓。

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對此，徐巧芯火速在PTT上回文反駁耍大牌指控，表示自己當時在餐廳吃飯，車臨停在紅線上，看到有員警要來開單，她就出去給證件，且當下是說：「請問這種情況的一般如果人在現場，不是勸導嗎？之前市警局是跟我說民眾人在現場，以勸導為主，不過沒關係，可能我沒弄清楚，之後我再問問看警察局相關規定，請你開單吧！」沒想到員警忽然就不願意開單。

今晚徐巧芯再於臉書表示，北市警局調閱該員警隨身攜帶的密錄器後確認她所陳述之內容屬實，自己也有多次請員警開單，但員警堅持不要，「我覺得很奇怪，擔心因為當下員警不開單導致日後會有糾紛，因此記下了他密錄器上面寫的姓名。」也因為如此，才能順利找到當事員警。

徐巧芯還強調，自己的辦公室也從未關說或銷單任何民眾、同仁甚至是自己的交通罰單，「該起違規事件，已主動請信義分局開下違規罰單。違規停車是我的不對，非常抱歉，日後會改進！但絕對沒有要求員警不能開單，該員警與友人透過IG爆料內容不實，已損害我的名譽。過程造成大家的討論與誤解真的非常抱歉！」

遭爆違停疑似耍大牌不給開單後，徐巧芯火速現身還原事發過程，反駁傳言。（取自徐巧芯臉書）

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