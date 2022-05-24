獨家》違停案外案！徐巧芯口罩拉到下巴對警表身分 再罰3千元

台北市議員徐巧芯在紅線違停。（記者姚岳宏翻攝）

2022/05/24 13:02

〔記者楊心慧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯19日被爆料在台北市區的窄巷紅線違停，警見狀要開單，卻疑似遭到壓力而不敢開，如今爆出案外案，基層員警爆料，徐巧芯當時無視防疫規定，特地拉下口罩到下巴，對著員警表明「我是徐巧芯」，施壓意味濃厚，且沒戴口罩可依「傳染病防治法」開罰3千元，徐巧芯除違停外，又再吃一張罰單。

徐巧芯︰認為員警已知身分 沒戴好口罩願受罰

徐巧芯受訪坦言，步出餐廳時忘了戴好口罩，開始講話的時候自己發現錯誤，便趕緊主動戴上，一時不察非故意違反指引，雖然只有幾秒，但防疫確實很重要，漏掉任何一秒被開罰都是應當，願意接受裁罰，昨已依照傳染病防治法第70條被裁罰。

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至於表明自己身分的部分，徐巧芯指出，員警手上有丈夫的身分證，所以認為員警本來就知道她的身分，也向員警說「你好、我是徐巧芯」，當下員警也沒有勸導口罩，她自己發現講完話立刻就戴上，但她出餐廳就沒戴好口罩，被罰也是應當的。

徐巧芯遭爆料車輛違停，被爆料施壓員警，但事後徐澄清當時並沒有不讓員警開單，反而還請對方依法開單，事後爆料者也道歉；不過這件事也引起不少人評論，也質疑為何市府、信義分局不願公布密錄器還原真相，作家孫瑋芒認為徐巧芯自私違停、亮市議員身分是事實；時代力量立委陳椒華也質疑，徐巧芯當下到底是真心請員警依法開單，或有「回去再講」的威脅用語？

據了解，多名議員辦公室向警察局下索資，要求信義分局提供當天密錄器的畫面，且多家媒體也向信義分局要，但信義分局皆不願提供，以《個資法》為由拒絕；信義分局僅提供監視器翻攝的畫面，但該畫面影像有距離、有所模糊，且分局提供影像還放倍速，就是不肯提供有畫面及錄音的密錄器，供大眾檢視，有違台北市長柯文哲一向堅持的公開透明。

根據《警察機關執勤使用微型攝影機及影音資料保存管理要點》若有公務必須調閱或複製者，敘明具體事由及用途，簽分局長核准後，約定時間由主管或指定管理人會同閱覽，或辦理複製，複製完成並請申請人簽收；使用影音資料提供新聞媒體輿情說明、辦理犯罪預防宣導或教育訓練等公務事項時，經分局長核准始可提供。

基層員警投訴，徐巧芯當天特地拉下口罩，直接向員警表明：「我是徐巧芯」，雖然口氣沒有不好，也真的要員警開單，但最後撂下一句「回去再講」的威脅用語，執行員警當然會怕，如今防疫的重要時刻，身為議員無視防疫，把口罩拉下來，還以這種方式讓員警備感壓力，這件事真的很打擊基層的士氣，「這不叫施壓，什麼才叫施壓？」

針對徐巧芯拉下口罩的部分，信義分局副分局長林岳寬表示，經檢視發現徐議員沒戴好口罩，昨天已根據相關規定裁罰。

上個月曾任民眾黨後援會會長的謝俊州，遭爆被開單嗆警，還怒嗆員警是不是太閒，事後北市松山分局也公布密錄器，對比徐巧芯違停案，信義分局就是不公布；對此，林岳寬回應，由於謝俊州及友人有違規被開單，他們自己卻不認為有違規，雙方對於被開單有爭議，但此次議員對於自己違停的部分屬實，事件本身無爭議。

由於外界對此案有疑慮，認為有所爭議、信義分局應公布密錄器，但林岳寬仍強調，目前還是不會公布。

台北市議員徐巧芯日前爆出違停案，如今又因沒戴好口罩被罰。（資料照）

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