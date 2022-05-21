徐巧芯違停爆「施壓」疑雲 立委陳椒華：道歉就沒事了？

時代力量立委陳椒華質疑，台北市議員徐巧芯的違停爭議「道歉就沒事了嗎」？（資料照）

2022/05/21 17:38

〔記者楊丞彧／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯19日被爆料在台北市區的窄巷紅線違停，警見狀要開單，卻疑似遭到壓力而不敢開。對此，時代力量立委陳椒華今（21）日質疑，爆料者、徐巧芯分別道歉，就沒事了嗎？徐巧芯當下到底是真心請員警依法開單？或有「回去再講」的威脅用語？陳椒華更以原台中市政府警察局第五分局施姓警員遭到「懲罰性調度」為例，質疑基層警就算想認真執法，但是，有誰會站在他們這邊？

陳椒華質疑，徐巧芯說的「你開啊」，到底是要開？還是不開？上從台北市副市長黃珊珊、下至派出所和分局，都認為不必公開密錄器，真相恐怕只能各說各話。然而，權力者必須以更高標準約束自己，違停就是不對，犯錯就依法受罰，大可不必多言爭取勸導。否則，無論本意為何，都會因權力關係的落差，而衍生特權糾紛。

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陳椒華也引述警員社群貼文說，「我沒開單就讓她走了，反正之前開過的經驗，有開等於沒開」；然而，信義分局卻澄清，「過去4年，徐巧芯及她的辦公室同仁從無銷單與關心過任一件交通違規案件」。陳也質疑，言下之意，是否其他市議員辦公室有類似行為？而信義分局是否該告訴大眾，從不接受特權關說銷單？

陳椒華直指，員警之所以消極執法，不就是認為有開也會等於沒開，開了也會被搓掉，而台中市這個月就有一個真實例子。她提到，台中市有個施姓基層警認真取締違停，11日遭到國民黨議員「質詢關心」基層員警取締違規太認真，當天下午「剛好」就馬上收到發配邊疆的調職派令，從台中市區被發配到台中市最西北邊疆。時力台中黨部要求收回不當的懲罰性調職派令，至今無論是國民黨執政的台中市政府、或者民進黨執政的內政部，都沒具體回應訴求。

陳椒華強調，基層警想認真執法，但有誰會站在基層警這邊？民代特權關說，長官會站哪一邊？是選「該怎麼辦就怎麼辦」？還是選「打自己家小孩給民代看」？如果長官順著民代的意，對基層員警秋後算賬，現有什麼監督制衡的機制？真相是，每個答案，都讓人失望。她希望各界若真的這麼在意違停、關說，下次時代力量提出相關法案時，一起連署並且不要阻擋。

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