蔡英文、黃珊珊下午訪視北榮 府：為防疫第一線加油打氣

蔡英文總統今上午出席「2022年台北國際電腦展COMPUTEX開幕典禮」。（記者田裕華攝）

2022/05/24 12:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕為了解第一線教學醫院的防疫情形，蔡英文總統今日下午將前往台北榮民總醫院視察，總統行程並將有台北市政府人員與會，北市府將由台北市副市長黃珊珊出席陪同。

先前藍營批評蔡總統在新北市行程是「過疫情而不入」，總統府已做出說明，今日下午蔡總統將前往北榮。而稍早台北市政府也發出通知，黃珊珊將於下午5時至5時25分到台北榮民總醫院，陪同蔡英文訪視北榮，關懷醫護人員。

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總統府今日中午發出新增行程，蔡英文總統下午將前往台北榮民總醫院視察，台北市副市長黃珊珊出席陪同。總統府發言人張惇涵說，日前即有說明過，對於全國防疫工作，總統都非常關心，也希望中央地方共同努力。在不影響第一線防疫工作人員的情況下，總統府會陸續規劃總統防疫相關行程。

張惇涵說明，北榮是防疫支援團隊的重要夥伴，兩年來承擔許多防疫重任。面對這波疫情挑戰，北榮除了篩檢、診療、視訊問診、開設兒童綠色通道等防疫工作外，近期也協助指揮中心和台北市政府，開設自由廣場的大型篩檢站。

張惇涵表示，因此總統今天下午新增行程，並邀請台北市黃珊珊副市長一起前往北榮，除了感謝北榮及北市府團隊對於防疫工作的投入以外，也共同為辛苦的醫護及藥師人員加油打氣。期盼中央地方持續攜手合作，將防疫工作做得更好、更便利。

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