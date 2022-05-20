質疑蔡政府「五缺五亂」 國民黨團批：確診破百萬是520大禮？

國民黨團20日在立法院召開「蔡政府執政六周年-口號治國」記者會，左起書記長萬美玲、總召曾銘宗及副書記長鄭正鈐。（記者叢昌瑾攝）

2022/05/20 12:45

〔記者陳昀／台北報導〕今天是蔡英文總統就職6週年，立法院國民黨團開記者會批評蔡只會口號治國、大內宣，拋出「五缺」及「五亂」，直指全國染疫人數破百萬，難道是蔡總統送給大家的520大禮嗎？

國民黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲及副書記長洪孟楷、鄭正鈐今開記者會，曾銘宗批評，蔡政府只會口號治國，用公帑買媒體大內宣，施政績效有如虛擬實境真真假假，在防疫上宣稱超前部署，疫情擴散惡化後，才突然發現缺疫苗、藥品、快篩的窘境，國民黨團給予最嚴厲譴責。

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萬美玲質疑，蔡政府送給大家的520大禮難道是全國染疫破百萬嗎？這段期間缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺藥品、PCR要排隊，蔡政府的口號治國，無論類普篩、類火車、校正回歸、新台灣模式都是虛幻的口號，又有萊豬、福食等謊言，號稱最會溝通的政府，實際上都是獨裁、專制。

洪孟楷也細數「五缺」，缺蛋、缺電、缺口罩、缺疫苗、缺快篩，以及「五亂」，指引亂、紓困亂、停課亂、保單亂、民心亂，洪孟楷質疑，確診人數即將破百萬，難道蔡總統還不關心疫情最嚴重的雙北嗎？蔡昨天行程捨新北去新竹，念茲在茲的還是選舉、不是防疫，對得起台灣人民嗎？

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