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    「台灣需要WHA」蔡：全球防疫體系完整不應受政治干預

    蔡英文總統。（資料照）

    蔡英文總統。（資料照）

    2022/05/22 08:47

    〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統今凌晨（瑞士日內瓦時間21日晚間）以錄影方式為「海外僑界赴日內瓦聲援推動台灣參與世界衛生大會（WHA）活動」致詞表示，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA外，「台灣需要WHA，WHA也需要台灣」，全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

    蔡總統表示，過去兩年多來，全球面對疫情挑戰，更凸顯了健康防疫不該有國界。她感謝各位鄉親，在今年WHA期間，特地從歐洲、美國、台灣各地，到日內瓦舉辦活動，在第一線為台灣發聲。

    蔡總統說，台灣絕對有能力參與全球防疫體系，也願意做出貢獻。這兩年多來，台灣透過公私協力，捐贈口罩給全球80多個國家。各位鄉親也在各個國家，積極協助捐贈防疫物資，並且分享防疫經驗。這些作為都充分展現「Taiwan can help」、「Taiwan is helping」的精神。

    蔡總統說，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA外。全球防疫體系的完整，不應該因為單一國家的政治干預，造成破口。

    蔡總統指出，去年，包括美國、日本，超過40個國家以及歐盟，以多元方式表達支持台灣參與WHA。這股來自國際社會的支持聲浪，應該被正視。台灣先進的醫療衛生成就和能力，一定能為維護全球健康，帶來強勁的力量。尤其，現在是全球面對疫情發展的關鍵階段，我們相信，台灣的參與是不可或缺。

    蔡總統表示，她要再次感謝各位鄉親，為台灣站出來，為台灣努力爭取權利。我們會繼續讓全世界聽到台灣的聲音，台灣需要WHA，WHA也需要台灣。我們一起努力。

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