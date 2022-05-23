軍人世家3姊妹都從軍 台灣實習女連長西點軍校畢業

陸軍官校學生胡家琪出身軍人世家，2018年赴美就讀美國西點軍校，昨日凌晨她從西點指揮官手中領取畢業證書。圖為胡家琪與父母親一同合照留念。（青年日報提供）

2022/05/23 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍官校學生胡家琪出身軍人世家，2018年赴美就讀美國西點軍校，昨日凌晨她從西點指揮官手中領取畢業證書，赴美參加女兒畢典的退役陸軍上士胡元德，也為女兒不負國家栽培的表現，感到與有榮焉。

出身軍人世家的胡家琪，為國軍第3位就讀西點軍校的女性官校生，她的父親是上士退伍，大姊胡家瑜及二姊胡家琳先後就讀海軍官校，並以在校優異成績，分別考上美國的色岱爾軍校及海軍官校，後也學成歸國，並投入國軍服役。一家從軍報效國家精神令人感佩。

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去年媒體也曾報導，前往西點軍校就讀的胡家琪，參與「West Point Summer Leadership Experience 2021」甄選，也打敗眾多參選者獲得擔任實習連長殊榮，創下台灣女姓軍校生擔任此職務的首例。

據青年日報報導，台灣時間昨日凌晨美國西點軍校舉行2022年班畢業典禮，胡家琪以優異表現順利完成學業並上台領取畢業證書，赴美參加女兒胡家琪畢業典禮的胡元德夫妻，也為女兒不負國家栽培的表現，感到與有榮焉。

報導指出，胡家琪在西點一年級時代表學校參加全美大學運動賽事，榮獲手槍錦標賽全國女子團體總成績第3名佳績；三年級時再度獲派參加全美大學射擊賽，並榮膺西點夏季領導營營隊A連實習連連長；去年暑假主動報名參加美軍野地攻防求生訓練，畢業前榮獲全美大學「手槍項目」卓越體育徽章榮譽。

胡元德昨晚也在臉書分享女兒從西點指揮官手中領取畢業證書的畫面，並表示這是責任承擔的肇始。他也指出，胡家琪將陸軍當成終身的職志，將盡快與努力投入基層，回報國軍培育人才的苦心，發揚身為陸軍官校學生的榮耀。

陸軍官校學生胡家琪（左起）赴美國西點軍校就讀，獲擔任實習連長殊榮，胡家三姊妹都投身軍旅，且都獲選派到美國軍校深造。右為畢業於美國色岱爾軍校的大姊胡家瑜，中間為二姊胡家琳。（資料照，記者劉婉君攝）

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