民進黨南市黨部主委潘新傳確診康復「出關」 篤定連任主委

民進黨台南市黨部主委潘新傳，自爆確診武漢肺炎，但已經康復出關。（記者蔡文居攝）

2022/05/22 13:26

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市黨部今天進行黨職改選，將選出第7屆市黨部主委、市黨代表及第20屆全國黨代表。尋求連任的市黨部主委潘新傳今天自爆確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），不過目前已經康復出關，而這次主委改選為同額競選，潘新傳篤定連任主委。

潘新傳說，他是今年5月5日確診的，因為他的女兒先確診，他老婆叫他也要篩一下，比較保險，結果真的確診。但是，他都沒有什麼症狀，當時只有喉嚨感覺乾乾的而已，後來就乖乖居隔7天，再加7天自主管理，前幾天剛結束。

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他說，以他自己的經驗，Omicron並沒有像大家所想像的那麼可怕。這次疫情對於年底九合一選舉，對執政的民進黨是一個危機，但也是轉機，「做得好就是轉機，做不好就是一個包袱」，地方黨部能做的就是盡量鞏固基本盤。

潘新傳表示，當選連任主委後，面對年底選舉，市黨部將成立一個聯合輔選中心，結合各區黨部主任及幹部全力輔選，希望催出民進黨基本盤的支持者出來投票。目標就是「市長當選衝高得票率、議會過半、里長全勝利」。

市黨部執行長張孟暉表示，這次黨職改選，全台南市共開設11個投開票所，投票時間為當日上午8點開始，下午4點截止，呼籲有投票資格黨員攜帶國民身分證、私章並戴好口罩至所屬戶籍所在地的投開票所投票。

民進黨台南市黨部今天進行黨職的改選，上午一度出現排隊長龍。（記者蔡文居攝）

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