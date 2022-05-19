強烈支持WHO邀請我國參與 布林肯：沒有理由排除台灣

美國務卿布林肯呼籲邀請台灣參與WHA。（路透，本報合成）

2022/05/19 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕我國積極爭取參與世界衛生大會（WHA），獲得國際友人相挺。美國務卿布林肯也特別發表聲明，強調「病毒無國界」，強烈支持世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分與會。

美國務院18日發布布林肯聲明，開門見山寫道，「史無前例的公衛威脅，要求著更緊密的國際合作。WHA作為WHO的決策機構，其年度會議是一次朝終結武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情和提升全球健康安全前進的機會。我們強烈支持WHO邀請台灣以會員國身分參與，在75屆大會的對策討論上借助他們的專業能力。」

請繼續往下閱讀...

布林肯表示，邀請台灣參加WHA是展現其促進國際公衛合作承諾的體現。台灣是一個有能力、願參與且負責任的全球衛生社群成員，有著卓越的公共衛生專家和民主政體，以及應對新冠病毒的靈活性和健全的經濟，對WHA來說有著巨大價值，沒有合理的理由把台灣排除在外。

布林肯強調，病毒沒有國界，直到全世界的每個角落都能擺脫這類威脅前，沒有任何一個人是安全的，「我們將持續支持台灣加入不以國家身分為要求的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法取得會員身分的機構。這符合美國基於《台灣關係法》、《美中三公報》、《六項保證》為準則的《一中政策》。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法