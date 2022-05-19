為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    強烈支持WHO邀請我國參與 布林肯：沒有理由排除台灣

    美國務卿布林肯呼籲邀請台灣參與WHA。（路透，本報合成）

    美國務卿布林肯呼籲邀請台灣參與WHA。（路透，本報合成）

    2022/05/19 08:22

    〔即時新聞／綜合報導〕我國積極爭取參與世界衛生大會（WHA），獲得國際友人相挺。美國務卿布林肯也特別發表聲明，強調「病毒無國界」，強烈支持世界衛生組織（WHO）邀請台灣以觀察員身分與會。

    美國務院18日發布布林肯聲明，開門見山寫道，「史無前例的公衛威脅，要求著更緊密的國際合作。WHA作為WHO的決策機構，其年度會議是一次朝終結武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情和提升全球健康安全前進的機會。我們強烈支持WHO邀請台灣以會員國身分參與，在75屆大會的對策討論上借助他們的專業能力。」

    布林肯表示，邀請台灣參加WHA是展現其促進國際公衛合作承諾的體現。台灣是一個有能力、願參與且負責任的全球衛生社群成員，有著卓越的公共衛生專家和民主政體，以及應對新冠病毒的靈活性和健全的經濟，對WHA來說有著巨大價值，沒有合理的理由把台灣排除在外。

    布林肯強調，病毒沒有國界，直到全世界的每個角落都能擺脫這類威脅前，沒有任何一個人是安全的，「我們將持續支持台灣加入不以國家身分為要求的國際組織，並鼓勵台灣有意義地參與無法取得會員身分的機構。這符合美國基於《台灣關係法》、《美中三公報》、《六項保證》為準則的《一中政策》。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    病毒無國界！ 美國務卿強力呼籲邀台灣參與世衛
    2022/05/18 23:31

    病毒無國界！ 美國務卿強力呼籲邀台灣參與世衛
    索馬利蘭國家公開信 籲世衛「專業中立」納台參與
    2022/05/18 18:33

    索馬利蘭國家公開信 籲世衛「專業中立」納台參與

    亞灣千億投資 5GAIoT領科技城發展
    我5大使籲WHA 納入台灣
    2022/05/17 05:30

    我5大使籲WHA 納入台灣
    台灣參與WHA受矚 世衛：已有13國提案挺台出席
    2022/05/17 00:04

    台灣參與WHA受矚 世衛：已有13國提案挺台出席

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    WHA即將召開 蔡英文籲：台灣加入為世界建立更強健衛生體系
    2022/05/16 14:25

    WHA即將召開 蔡英文籲：台灣加入為世界建立更強健衛生體系
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播