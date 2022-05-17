為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    政院新設「人權及轉型正義處」 10項職掌出爐

    行政院長蘇貞昌核定政院新設人權及轉型正義處，共有督導及協調威權象徵處置、平復司法不法與行政不法等十項職掌。（資料照）

    行政院長蘇貞昌核定政院新設人權及轉型正義處，共有督導及協調威權象徵處置、平復司法不法與行政不法等十項職掌。（資料照）

    2022/05/17 11:41

    〔記者李欣芳／台北報導〕促轉會將於今年5月底完成階段性任務，向行政院長蘇貞昌提出任務總結報告後解散。蘇揆已核定將在5月底前設立行政院「人權及轉型正義處」，由於是政院新增設的處，政院已修正「行政院處務規程」及「行政院編制表」， 人權及轉型正義處未來督導及協調推動後續轉型正義工作，將設5科，共有督導及協調威權象徵處置、平復司法不法與行政不法等10項職掌。

    立法院會今天三讀修正通過「促進轉型正義條例」部分條文，規定促轉會依規定解散後，行政院應設推動轉型正義會報，由行政院長擔任召集人，並增訂6大部會承接應辦理的轉型正義事項。據悉，未來行政院的人權及轉型正義處，將是推動轉型正義會報的幕僚單位。

    根據規畫，人權及轉型正義處有以下10項職掌：

    1、人權保障及轉型正義政策、計畫、法案之規劃、研議、審查、研究發展。

    2、國際人權規範研究及國際人權組織合作交流之推動。

    3、人權指標、人權預算、人權影響評估機制之統合規劃及推動。

    4、人權保障措施之推動、協調及業務督導。

    5、國際人權公約、國家人權報告、人權教育之統合規劃及業務督導。

    6、政治檔案開放、加害者識別與處置之協調及業務督導。

    7、威權象徵處置、不義遺址保存、轉型正義教育之協調及業務督導。

    8、平復司法不法與行政不法、被害者權利回復、政治暴力受難者與家屬創傷療癒之協調及業務督導。

    9、促進轉型正義基金之協調及業務督導。

    10、其他有關人權及轉型正義事項。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    促轉會月底解散 轉型正義工作由6主管機關接手
    2022/05/17 09:51

    促轉會月底解散 轉型正義工作由6主管機關接手
    政院︰成立人權與轉型正義處 有助整合各部會工作
    2022/05/12 16:08

    政院︰成立人權與轉型正義處 有助整合各部會工作

    千萬直播主遭誤認嫩妹 親曝回春妙招
    促轉會再度打贏國民黨官司 欣見法院認可省黨部檔案封存必要性
    2022/05/12 13:34

    促轉會再度打贏國民黨官司 欣見法院認可省黨部檔案封存必要性
    自由開講》讓中正紀念堂變身新國會！
    2022/05/03 15:33

    自由開講》讓中正紀念堂變身新國會！

    正義中學 普及雙語教學 機器人競賽揚名國際
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播