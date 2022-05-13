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    陳信瑜爭議案調查小組首次開會 限北市府10天內提供索資閱卷

    台北市勞動局長陳信瑜（左）涉行政不中立、特支費濫用等多項爭議，市議會跨黨派9人調查小組今天首度開會，要求北市府10天內應索資項目。（資料照）

    台北市勞動局長陳信瑜（左）涉行政不中立、特支費濫用等多項爭議，市議會跨黨派9人調查小組今天首度開會，要求北市府10天內應索資項目。（資料照）

    2022/05/13 19:48

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市勞動局長陳信瑜涉行政不中立、特支費濫用等多項爭議，市議員調閱特支費明細卻遭拒，台北市議會跨黨派成立9人調查小組，今天首次開會，定名為「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」，要求北市府於10天內應提供小組索資項目，若仍不完整，擬交由檢調或監察院調查。

    台北市議會成立專案小組9名成員，包含國民黨籍議員鍾沛君、游淑慧、王欣儀、徐弘庭，民進黨籍議員阮昭雄、周威佑，新黨籍議員侯漢廷，社會民主黨議員苗博雅，召集人經成員互選，由王欣儀擔任。

    專案小組今天首次開會，決定調查範圍包含北市府行政不中立、濫用行政資源、各項標案及補助是否涉弊、官員備詢回答不實，其中濫用行政資源包含勞檢權行使及公務資料洩密等、政務官特別費使用、拒絕提供議會索取資料。

    專案小組說，根據北市議會專案小組設置及處理辦法第14條，開會時需請學者專家、市府官員、利害關係人提出書面或列席說明；第15條專案小組得調閱市府相關資料，市府不得拒絕。

    台北市議會跨黨派成立9人調查小組，今天首次開會，定名為「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」，要求北市府於10天內應提供小組索資項目，若仍不完整，擬交由檢調或監察院調查。（記者楊心慧攝）

    台北市議會跨黨派成立9人調查小組，今天首次開會，定名為「調查市府及勞動局涉嫌行政不中立、違法失職等事宜專案小組」，要求北市府於10天內應提供小組索資項目，若仍不完整，擬交由檢調或監察院調查。（記者楊心慧攝）

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