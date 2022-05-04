北市府拒提供陳信瑜特別費資料被議員砲轟 議長裁示成立專案調查小組

台北市各黨派議員今在台北市議會大會，輪番砲轟北市府及陳信瑜藐視議會，要求一週內提供資料，台北市議會也將成立跨黨團專案調查小組調查此案。（記者楊心慧攝）

2022/05/04 17:14

〔記者楊心慧／台北報導〕爭議連連的台北市勞動局長陳信瑜，先前被踢爆行政不中立、上班時間輔選，洩漏勞動檢查資料給民眾黨立委，甚至特別費超額，違反「公職人員利益衝突迴避法」，民政委員會日前做出決議，要求市府提供陳信瑜特別費細項，但至今尚未提供，台北市各黨派議員今在台北市議會大會，輪番砲轟北市府及陳信瑜藐視議會，要求一週內提供資料，台北市議會也將成立跨黨團專案調查小組調查此案。

議員鍾沛君表示，民政委員會4月中做出決議，要求提供陳信瑜特別費的細項，但陳信瑜悍然拒絕提供，藐視委員會及議會，她要求勞動局在7天內提供相關資料，她也提出陳信瑜譴責案，希望各同仁支持，針對陳信瑜行政不中立、外洩勞檢資料、特別費濫用等，議會應成立跨黨團的專案調查小組調查。

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汪志冰、游淑慧、秦慧珠、江志銘、李柏毅、苗博雅、徐弘庭支持鍾沛君提案，汪志冰痛批，資料要到現在近3週，北市府還沒有回應，甚至拒絕提供，如果今天議會沒拿出態度，就是自我閹割議員應有的權力。游淑慧批評，她從來沒看到市府可以藐視整個委員會的決議，如果不管該案，未來各委員會也不用審案子了。

江志銘表示，過去柯文哲掛嘴邊的公開透明，勞動局不該不給資料，應把資料都攤在陽光下檢視，案子才能順利落幕。王鴻薇認為，北市府應遵從議會決議，否則是和議會對幹、和全體市民對幹，陳信瑜所花的錢是民脂民膏，必須接受檢視。

徐弘庭表示，若北市府不給資料，市府一讀會的案子議會應全部暫擱，議會應該拿出應有的力道。苗博雅表示，若議會不做成更有約束力的回應，就會被市府無視，如今不理會民政委員會的決議，未來恐怕連議員索資都不會給，未來議員要如何監督市政，議會應要做出強烈回應

議長陳錦祥裁示，議員索資除機密資料和個資保密的資料可不提供外，其他的都要給，也通過成立跨黨派專案調查小組，下週三就此案進行政黨協商。

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