不捨國寶藝人辭世 阿扁曝脫線當年力挺遭KMT施壓內情

國寶級藝人脫線辭世，前總統陳水扁在個人臉書粉專表達追思與不捨。（取自陳水扁臉書粉專）

2022/05/12 09:46

〔記者王俊忠／台南報導〕國寶級男藝人脫線，5月9日晚間在台東家裡辭世，演藝圈人士紛表難過、不捨，前總統陳水扁今天也在自己臉書粉專表達追思，他還透露回顧2000年總統大選，脫線答應要幫他站台，引起國民黨緊張、一直向脫線施壓，脫線不得不躲起來，直到演講造勢大會才現身，造成極大震撼。

陳水扁表示，享壽90歲的脫線（本名陳炳楠），其傳奇人生精彩謝幕，2021年12月25日，他在前立委賴坤成陪同下到台東牧場拜訪2000年總統大選的大恩情人─脫線大哥。

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陳水扁說，回顧2000年總統大選，脫線答應要幫他站台，引起國民黨緊張，一直向脫線施壓，當時民進黨台東黨部主委龔博育與賴坤成帶脫線躲起來、搞失蹤，直到演講造勢大會才現身，造成極大震撼。

陳前總統指出，他永遠沒有忘懷脫線的義氣與恩情，曾多次到脫線的牧場餐廳用餐，脫線笑口常開、親自接待，還送雙蛋黃雞蛋讓他帶回台北。但，去年底與脫線見面時，脫線健康已大不如前，也沒辦法再談笑風生，只見脫線夫人忙東忙西，而餐廳經營由小孩改為網路直播。

陳水扁難過地說，又有1位民間友人走了，但脫線的爽朗笑聲永遠留在人間、藝人風範不死。

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